Duque pide llevar crisis venezolana a la Corte Penal Internacional

Durante la presentación de un informe del Banco Mundial sobre la crisis migratoria venezolana, el presidente Iván Duque resaltó la importancia de que todos los organismos mundiales y la comunidad internacional trabajen para que "termine la dictadura en ese país" y llevar el caso a la Corte Penal Internacional.

“Esta dimensión de la crisis migratoria y humanitaria no puede ser solamente una tarea de Colombia, porque las dimensiones de esta situación merecen la atención internacional y así lo empezamos a hacer desde el primer día de nuestro Gobierno”, aseveró el mandatario. De igual manera, resaltó el trabajo que se ha hecho hasta ahora de la mano de organismos como la ONU.



El informe ‘Migración desde Venezuela a Colombia’ hace recomendaciones al Estado para atender la crisis, y es que cerca de un millón de venezolanos llegaron buscando mejores oportunidades laborales y de calidad de vida.

Es por este motivo que Duque agradeció y calificó el documento como un gran aporte que, además, debe servir para reflexionar.



Según el Presidente hay que evaluar cómo se llegó a esa situación en Venezuela, donde, según él, las personas están huyendo “de una dictadura que acabó con el aparato económico, que acabó con las libertades”, pero a esta situación se llegó por una tardía reacción de los países americanos y la comunidad internacional.



“América Latina dejó que se llegara a esta situación. No fueron denunciadas esas circunstancias a tiempo y quizás si la región hubiera tenido la fuerza de denunciar todos esos atropellos y alertar sobre las consecuencias, seguramente no estarían viviendo cientos de miles de personas la tragedia que viven hoy”.



No obstante, Duque resaltó la solidaridad del pueblo colombiano, que recibió a los venezolanos con los brazos abiertos, a pesar de que eso trae consecuencias fiscales y sociales, como lo evidencia el reporte del Banco Mundial.

El documento dice que el 0,5 por ciento del Producto Interno Bruto se ha visto afectado por la llegada de los venezolanos. Sin embargo, “nuestro país ha venido respondiendo con los programas sociales, ha venido respondiendo con un grupo importante de poblaciones con recursos del Estado para dar asistencia humanitaria y para permitir que los migrantes tengan oportunidades”, destacó el mandatario.



A propósito de esa afirmación, Duque anunció que la próxima semana se va a discutir un documento conpes en respuesta a los venezolanos que migraron a Colombia y los que están por llegar.



Además, reiteró Duque, es importante que la comunidad internacional continúe ejerciendo presión al gobierno de Nicolás Maduro para que en Venezuela regrese la democracia. Por eso hizo un llamado para llevar la situación a la Corte Penal Internacional.

“El mundo entero, la comunidad internacional, debe apelar a todas las herramientas multilaterales a disposición: diplomáticas, políticas, para que esa dictadura esté arrinconada”, puntualizó el presidente Duque.



