Duque pide apoyo internacional para vacunar a migrantes irregulares

Uno de los asuntos más importantes actualmente en el plano internacional y doméstico es la vacuna para el coronavirus. Por ello, este martes el presidente Iván Duque se refirió a este asunto y le pidió apoyo a la comunidad internacional para vacunar a migrantes irregulares, especialmente de los venezolanos.



"Es importantísimo que la comunidad internacional, que ha estado tan preocupada por la situación en Venezuela, también nos apoye en la adquisición de vacunas para poder atender a las personas que no han ni regularizado ni legalizado su estado migratorio en Colombia", aseguró el jefe de Estado en entrevista con Reuters.



Asimismo, el mandatario recordó que los migrantes irregulares no son una prioridad en el Plan Nacional de Vacunación, ya que el Gobierno no tiene información sobre quiénes son estos ciudadanos, dónde viven o cuáles son sus historias clínicas.



Adicionalmente, aseveró que como Venezuela no tiene un sistema de salud creíble habría una "estampida de migrantes venezolanos en Colombia", y que si esto sucede, no habría capacidad para atender a la población venezolana ni colombiana al mismo tiempo.



El Presidente también señaló que "la única manera en que el mundo tenga una inmunidad de rebaño es cuando todos hayamos tenido un sistema de vacunación equitativo y universal".



Por otra parte, Duque anunció que, como presidente pro tempore de Prosur (Foro para el Progreso de América del Sur), convocará a una cumbre, con los mandatarios del grupo, a finales de este mes, con el fin de conversar sobre "cómo garantizar que los países de bajos ingresos tengan acceso a la vacuna contra el covid-19, a través del mecanismo Covax".

"Seamos claros en que la respuesta del Covax, aunque importantísima, tiene sus limitaciones en cuanto a tamaño, y eso quiere decir que los países van a tener que trabajar a través del Covax y también a través de negociaciones bilaterales, y en esto hay algunas debilidades para los países de bajos ingresos", aseveró el mandatario.



En este sentido, consideró que "se debe encontrar una solución, y eso es algo que se puede discutir a través de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y muchas otras", porque lo más importante es tener en cuenta que la única manera como el mundo va a lograr una inmunidad de rebaño es logrando el mayor número de vacunaciones.

