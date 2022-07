En una clara referencia al presidente electo Gustavo Petro, el presidente Iván Duque le pidió enviar pistas precisas que ayuden a tranquilizar los mercados de divisas. "Yo creo que es muy importante que haya señales que le quiten la incertidumbre al país", dijo. "Cuando hay mensajes que generan incertidumbre frente a la inversión de largo plazo, frente a lo que se puede avecinar en los regímenes que tienen que ver con la inversión en el campo y demás, pues yo creo que esas cosas se empiezan a generar esta situación", argumentó.

Las palabras del Jefe del Estado coincidieron con la disparada de la divisa este lunes. En efecto, al arrancar la semana, el dólar abrió en Colombia con un precio histórico de $4.497 y alcanzó a superar los $4.500 en los primeras minutos después de iniciada la jornada. Un hito en la historia de la cotización.



Duque, sin embargo, explicó que si bien Colombia no es el único país en donde el precio del dólar está alcanzando cifras históricas, poniendo como ejemplo a Chile, sí consideró que "es muy importante que sobre esto haya certezas y la certeza tiene que ser sobre la estabilidad jurídica de largo plazo para la inversión".



"Mientras haya camino de incertidumbre la inversión se va a ir y van a tratar de liquidar y sacar recursos o utilidades. Entonces yo creo que hoy lo más importante es que haya mensajes de certidumbre de cara al futuro", dijo Duque.



El mandatario recordó que durante su Gobierno se ha garantizado para la inversión, "la seguridad jurídica y la estabilidad; hemos procurado siempre que las señales en materia de política tributaria tengan como objetivo la consolidación de inversión de largo plazo".



Duque optó por no personalizar la situación. "No me corresponde mí hacer críticas en este momento, yo lo que creo es que hay que dar certidumbre y eso es urgente para tranquilizar el mercado de divisas", dijo el primer mandatario.



Las declaraciones del presidente Duque fueron hechas este lunes al término de la entrega del Premio Nacional de Alta Gerencia 2022.



Duque destaca resultados de administración y gestión pública



Duque resaltó, así mismo, los resultados de administración y gestión pública alcanzados por el Gobierno, gracias a la labor de los servidores públicos, y dijo que este año el país tendrá el Plan Nacional de Desarrollo de mayor nivel de ejecución en casi 40 años.



En la entrega del Premio de Alta Gerencia 2022, que se efectuó en la Casa de Nariño, el Mandatario recalcó que esa situación tiene más valor por el hecho de que esos logros se alcanzaron a pesar de enfrentar por 30 meses los efectos de la pandemia.



El Jefe de Estado, que estuvo acompañado por el Director de Función Pública, Nerio José Alvis Barranco, recordó que esta es la última vez que se entregan los galardones en su administración.



Anotó que el arte de gerenciar el Estado debe tener “líneas de base, objetivos concretos, y tener la capacidad de estar evaluando diariamente, con trazabilidad, cómo se van logrando objetivos”.



“Y eso me permite decir con orgullo que, faltándonos pocos días para terminar el gobierno, y ya entrando en el plano de los indicadores, aquí hay unos resultados de administración y gestión pública de toda una suerte de funcionarios, que me permiten a mí también ubicarlo en el plano en nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Al 7 de agosto tendremos un nivel de cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo del 81%, y al corte de diciembre –porque los cortes de cumplimiento de planes de desarrollo tienen un rezago de aproximadamente unos seis meses– estaremos en el 86%. Eso quiere decir que tendremos el Plan Nacional de Desarrollo de mayor nivel de ejecución en casi 40 años”, expresó.



