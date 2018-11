Duque pide a ministros que revelen sus declaraciones de renta

El presidente Iván Duque anunció en la noche de este martes que desde la Casa de Nariño se comenzaron a tomar medidas puntuales en materia de transparencia.



Dijo que expidió una circular presidencial "donde todos los ministros, todos los viceministros, directores de departamento y superintendentes deben hacer pública su declaración de renta".

Hoy le presentamos al país la circular Presidencial para que ministros, viceministros, directores de departamento, superintendentes, entre otros, hagan pública su declaración de renta. Con esto demostramos que hay vocación de ejemplo desde la administración pública. #20AñosTpC pic.twitter.com/1g1XbKDzG7 — Iván Duque (@IvanDuque) 21 de noviembre de 2018

El mandatario dijo que no se va a esperar desde el Ejecutivo a que un proyecto que en tal sentido se tramita en el Congreso sea aprobado. "Estamos mostrando que desde la administración pública hay vocación de ejemplo", dijo en el marco de la conmemoración de los 20 años de Transparencia por Colombia.

El jefe de Estado también hizo énfasis en el respaldo que le ha dado el Gobierno a los proyectos anticorrupción que se tramitan en el Congreso y recordó su apoyo a la consulta anticorrupción.



"Lo que no puede ocurrir es que cuando tenemos dificultades en los trámites salgamos a cobrar responsabilidades de otros y no entender que el trámite de estas iniciativas es de todos los partidos que estuvieron en la mesa técnica", dijo Duque en tono vehemente.



El jefe de Estado volvió a hablar de gobernabilidad y dijo que esta no puede ser el "truque entre poderes públicos", sino que debe ser el respeto por las instituciones.



"Y si el precio que tenemos que pagar por defender esa independencia es que no tengamos el concepto de las aplanadoras o los ferrocarriles, pues ese precio lo tendremos que pagar", dijo Duque quien reiteró que "se acabó la mermelada".



