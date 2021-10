'Tiene espíritu expropiador': Duque pide no confiar en invitación de Maduro

Tras la apertura comercial de la frontera colombo-venezolana, el presidente Nicolás Maduro invitó a empresarios colombianos a "retomar" inversiones en Venezuela. Además, prometió este 8 de octubre que abriría la frontera para empezar el proceso de reactivación económica.



Ante esto, el mandatario Iván Duque le pidió a los colombianos tener cautela a la hora de invertir en negocios en el país vecino, pues, según él, la dictadura de Maduro aún maneja una política expropiatoria.



"Ahora vemos que sale el dictador a hacer invitaciones que se vaya la gente a invertir allá, pero la pregunta es quién va a invertir en una dictadura que tiene espíritu expropiador y se ha dedicado a quitarle a la gente lo poquito o mucho que han construido a lo largo de la vida. Como me dijo un comerciante: ya no te vayas a poner a vender al fiado que no te van a pagar", dijo el presidente Iván Duque.



El jefe de Estado también recordó que en 21 años de la revolución bolivariana, el gobierno se ha apropiado indebidamente de más de cinco mil negocios, destruyendo la propiedad privada y sumiendo al país en la peor crisis económica de su historia reciente.



Los ciudadanos están a la expectativa de la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: EFE

Entre las empresas expropiadas habían varias del sector agroalimentario, de importación y distribución de insumos agrícolas, producción de azúcar y productos lácteos, además de grandes cadenas de supermercados. Por ejemplo, en 2006 Venezuela decretó la expropiación de los activos cementeros de Argos y en 2010 se dio la expropiación del Grupo Éxito.



"Esta bien que se restablezca la economía, pero no se puede creer en una dictadura expropiadora y destructora de la iniciativa privada. Recordemos que muchas empresas colombianas que estaban allá, como dicen coloquialmente, las dejaron colgadas de la brocha, sin responderles por lo que habían construido", añadió Duque.



De igual manera, en medio del discurso inaugural en el marco del XVI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional Duque pidió tener "mucho cuidado con los discursos que vienen con cantos de sirena desde la dictadura de Venezuela. Ahora salen a hablar de manera bella invitando a que lleguen los inversionistas a ese territorio, que no pretenda el dictador borrar la historia”.



La invitación de Maduro

"Bienvenidos, colombianos y colombianas venid a mí, venid a nosotros con vuestras inversiones, vengan con sus inversiones, aquí está México, produciendo, trabajando; aquí está Brasil invirtiendo", dijo Maduro durante una alocución transmitida por en canal del gobierno, añadiendo que "invito a los empresarios colombianos a retomar sus inversiones, sus ventas y toda actividad económica comercial con Venezuela".



Por la frontera de Táchira (oeste), el paso más importante del país vecino, se estima en principio que crucen "15 gandolas (camiones) diarias de Colombia a Venezuela con productos", indicó el gobernante chavista, bajo cuya administración Venezuela cayó en la peor crisis de su historia reciente.



#EnVideo📹| Pdte. @NicolasMaduro aseguró que tras la apertura de la frontera ya pasan diariamente 15 vehículos de carga con diversos productos desde Colombia a Venezuela.#ProducciónEnMarcha pic.twitter.com/n22vqEVl9L — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) October 6, 2021

