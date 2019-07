Duque pide ayuda a comunidad internacional para capturar a Santrich

El presidente Iván Duque le pidió este martes en la noche colaboración a la comunidad internacional para capturar a Jesús Santrich, después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una orden de captura contra el exjefe de las Farc.

"La orden de captura dictada por la Corte Suprema incluye una solicitud de Interpol para activar el trámite de una circular roja. Y en ese sentido también hacemos un llamado a que si se detecta la presencia de alias Jesús Santrich en cualquier país se active el protocolo de captura y de entrega a las autoridades colombianas", aseguró el mandatario durante una declaración que no duró más de tres minutos en la Casa de Nariño.



Duque, además, le dio instrucción a toda la Fuerza Pública para que trabaje de la mano de la Fiscalía para llevar ante la justicia al exguerrillero.



El Presidente reiteró que los desmovilizados que estén cumpliendo con los compromisos del acuerdo de paz y estén haciendo un tránsito hacia la legalidad con los principios de reparación y no repetición tendrán el acompañamiento el Estado.



Pero aclaró que "seremos implacables con quienes pretendan seguir en estas actividades criminales, quienes pretendan seguir en la reincidencia y quienes pretendan burlarse del Estado de derecho".



Por último el mandatario hizo un llamado para que los colombianos rechacen la conducta de Santrich, "que es propia de un delincuente".



Agregó que a partir de la orden de captura no solamente espera que el exjefe de las Farc sea llevado ante la justicia, sino que "reciba su merecido por burlarse de la justicia".



POLÍTICA