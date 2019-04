Duque no volverá a Cauca a hablar con indígenas tras encuentro fallido

Tras el fallido encuentro del presidente Iván Duque con la minga en Caldono, Cauca, donde el mandatario esperó este martes a los líderes indígenas por más de cuatro horas para dialogar, quedó prácticamente cerrada la posibilidad de que esa cita se repita en el inmediato futuro.

Duque llegó en un helicóptero a ese municipio caucano a las 9 y 15 de la mañana, pero ante las advertencias de la Fiscalía y de los organismos de seguridad de que podría producirse un atentado contra su vida, pidió a los líderes de la minga reunirse en un colegio del pueblo, a lo cual estos se negaron en reiteradas ocasiones.



Fueron inútiles todos los esfuerzos del Presidente, de sus ministros, de miembros de organismos internacionales y de gobernadores de la región para que los indígenas acudieran al lugar preparado por el Gobierno para el histórico encuentro.

Duque se reunió con cinco voceros de los nativos por espacio de 45 minutos en el colegio, les explicó las circunstancias por las que no iría a la plaza y los invitó a realizar el diálogo en ese escenario, donde se habilitaron 200 sillas para recibirlos.

Mientras los indígenas exigían la presencia del Presidente en el parque del pueblo, frente a unos 3.000 miembros de su comunidad para un “debate”, el mandatario hablaba de atender un “diálogo social”, pero en una zona segura.



Finalmente, después del mediodía, y transcurridas unas cuatro horas de espera, Duque decidió retornar a Bogotá en compañía de su equipo. “Lamento profundamente que no se haya valorado hoy el gesto del Estado y que se haya rechazado la posibilidad de tener este encuentro”, dijo el mandatario antes de partir hacia la capital. En su rostro había un poco de frustración, pues había viajado a esta población del suroccidente del país con toda la decisión de hablar con los líderes de la minga.



Poco después, en entrevista con EL TIEMPO, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, quien lideró las negociaciones con la minga durante 27 días, señaló: “Descartamos completamente la posibilidad de que el Presidente retome diálogos con ellos en su territorio. Esperamos reunirnos con ellos acá en Bogotá”.



Reiteró, en todo caso, la determinación del Gobierno de cumplir los compromisos pactados durante la concertación. “Nosotros seguimos con la disponibilidad de hacer la ejecución de esos recursos, reitero, no solamente con el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), sino con todos los pueblos indígenas del país”, dijo.



Por lo demás, ante las veladas amenazas de los indígenas de que podrían volver a las vías de hecho, la ministra Gutiérrez advirtió que “la Fuerza Pública garantizará que no se vuelva a presentar ningún bloqueo más”, como el ocurrido en la vía Panamericana y que paralizó el suroccidente del país.



Y, , finalmente, la ministra deploró que este intento de concertar con los indígenas hubiera estado marcado por los intereses “ideológicos” y “electorales” de la oposición con “el propósito de desestabilizar”.

Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic) y vocero de la protesta, dijo que los indígenas continuarán su lucha y aseguró que se declaraban en “asamblea permanente” para evaluar lo que ha pasado, y, según él, “para volver a empezar la movilización”, la cual sería a partir del 25 de abril, cuando está programado un paro nacional.



“La gente puede pasar el viacrucis de Semana Santa tranquilamente, pero no podemos garantizar que no se bloquee de nuevo la vía, pues en el marco de la asamblea permanente se podrían tomar decisiones”, afirmó el vocero la Onic. En el mismo sentido se refirió el Cric, que en un comunicado señaló: “La minga del suroccidente continúa y se fortalece cada vez más desde distintos puntos del territorio. Nos vincularemos a la minga nacional”.



Entre tanto, los gobernadores del Valle, Dilian Francisca Toro, y del Cauca, Óscar Rodrigo Campo, quienes acompañaron al Presidente en su intento de aproximarse a la minga, llamaron a las partes para que se retomara el diálogo. “A eso llamo a las comunidades indígenas. Este espacio era para dialogar con el Presidente y fortalecer esos lazos de acuerdos mutuos”, dijo Toro.



