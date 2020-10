Duque no tendrá programa este viernes por partido de la Selección

Días después que llegara la pandemia de coronavirus al país, en marzo de 2020, el presidente Iván Duque creó el programa de televisión 'Prevención y acción', que se emite a nivel nacional a las 6:00 p. m. y está enfocado en "pedagogía ciudadana", referente a la emergencia sanitaria que se vive en el país.



Desde entonces solo los festivos el mandatario no está en este programa. No obstante, este viernes no habrá programa debido al partido entre Colombia y Venezuela, desde el estadio Metropolitano de Barranquilla, a partir de las 6:30 de la tarde. Así las cosas este espacio televisivo regresará la próxima semana.

Aunque este programa, que conduce el jefe de Estado y explica, junto con su equipo de gobierno y expertos, las medidas que se han ido tomando para enfrentar la pandemia, ha sido exaltado por investigadores, tal como señala un análisis de la firma de estudios en opinión pública Speak Consultoría: "La narrativa le ha proporcionado un escenario de constante comunicación con la opinión, la oportunidad de mostrar evidencias de trabajo y coordinación para superar la crisis, un ambiente de comunicación de doble vía (habla y oye) y transparencia al poder aceptar algunas equivocaciones, pero mostrar resultados y acciones concretas”, varios sectores han pedido suspenderlo.



Por ello este espacio informativo ha sido centro de polémica en diferentes ocasiones pues desde la oposición consideran que este programa se ha convertido en “politiquería”, por lo que han pedido no seguirlo realizando.



"El Presidente no dice absolutamente nada ni técnico, ni científico. Es una abierta intervención politiquera, sin ética; es un detrimento patrimonial. Debe suspenderse esa intervención, y darse a la oposición el derecho a replicar", aseguró en julio el presidente de la colectividad y actual concejal por Bogotá, Álvaro Argote.



En este mismo propósito un ciudadano interpuso una acción de tutela que tenía como fin acabar el programa, pero esta no prosperó.



El pasado tres de agosto el mandatario afirmó que el programa Prevención y Acción' "no es un programa de entretenimiento. Este es un programa de información y nosotros lo creamos con una sola idea: dar información veraz, explicar las medidas del Gobierno".

