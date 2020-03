Duque se cierra a canal directo con Maduro para enfrentar covid-19

El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció en una entrevista con La FM que el canal directo con Nicolás Maduro "poco o nada sirve", pues "no es confiable", y por eso no habrá diálogo directo.



"A través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se hacen las coordinaciones que sean necesarias con las directrices que ellos tengan" para enfrentar el coronavirus en Venezuela, aseveró el jefe de Estado.



Además, el mandatario señaló que "desde antes de que empezaran a hacerse estos pronunciamientos, ya le habíamos dicho a la Organización Panamericana de Salud (OPS) que nosotros estábamos dispuestos con la OPS a buscar toda la coordinación que fuera necesaria desde el punto de vista de salud para que pudiéramos atender la situación de los puntos fronterizos".

Adicionalmente, Duque aseguró que ya hay conversaciones entre algunos gobernadores de Venezuela y Colombia para tener coordinación.



"Esto es todo menos político, esto no es un tema de discrepancias o discusiones diplomáticas, esto es un tema de enfrentar una situación global y por eso hacerlo a través de la Organización Panamericana de la Salud es lo responsable y además es el órgano con el que nosotros venimos trabajando", enfatizó el mandatario.



El Presidente señaló que "si hay algo que caracteriza a nuestro Gobierno es el sentido de solidaridad con los hermanos venezolanos" y por ello toman esta medida.



En días pasados, el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, se quejó de que Colombia no escucha sus llamados a la cooperación contra el virus: “Nuestro canciller ha estado llamando al canciller colombiano, y no contesta la llamada; el ministro de Salud de Venezuela ha estado llamando al ministro de Salud en Colombia, y no contesta la llamada; el ministro de Defensa ha llamado al ministro de Defensa (de Colombia), y no contestan la llamada”.



El mandatario cerró la frontera con Venezuela la semana anterior, aduciendo a que la capacidad de detección y de administrar la situación es mínima.



Frente a la pandemia en el país, señaló que "es de rápido contagio, y demanda de nosotros mucho compromiso para mitigar y contener su propagación".



Además, señaló que "Colombia ha tomado decisiones mucho antes de las que se tomaron en otros lugares del mundo".



El mandatario reiteró que "la gran mayoría de personas que tienen el coronavirus no van a presentar síntomas, o van a tener síntomas leves y eso hace que el virus sea tan difícil de contener".

Adicionalmente, el jefe de Estado señaló que las personas más afectadas son los mayores de 70 años y que deben hacer un aislamiento preventivo voluntario.



El mandatario señaló que hay que obrar con toda consciencia, pues "el mayor aliado de este virus es el pánico".



Frente a la medida que se tomó este domingo de suspender las clases en los colegios, el jefe de Estado señaló que "no es para que estén de rumba o de fiesta, sino para en el espacio de las casas las familias les permitan continuar en su formación en este tiempo".



Por otro lado, habló sobre los viajes: "Si las personas no tienen una urgencia de viajar, es preferible, en este momento, evitarlo". Y fue enfático en decir: "No dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para proteger la salud de los colombianos".



El mandatario señaló que respecto a la capacidad de realizar pruebas en el país, "todos los días estamos trabajando con la Organización Mundial de la Salud, haciendo convenios de Estado a Estado para seguir manteniendo ese stock".

