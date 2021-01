Gobierno respondió a Farc: Duque no es cómplice de exterminio alguno 

Este miércoles, Rafael Guarín, Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional, salió a defender al presidente Iván Duque, luego de un trino que publicó Griselda Lobo, también conocida como Sandra Ramírez, senadora del partido Farc - creado tras la firma del Acuerdo de Paz, en 2016-.



(Puede leer: Este es el cronograma de vacunación para el 2021)

La legisladora tildó al jefe de Estado de "cómplice del exterminio contra firmantes de la paz".



"Virgilio Barco 1986 orquestó el Genocidio Político contra la UP // Iván Duque 2019-2021 cómplice del exterminio contra firmantes de la paz. Esto lo podemos cambiar en el 2022 si nos unimos como país", escribió Lobo en redes sociales.



(Le sugerimos: El contagiado que puso en riesgo a 150 pasajeros)

Tras ello, el Consejero Presidencial para la Seguridad Nacional le respondió en la misma red social: "Señora Ramírez, a diferencia de ustedes, los de FARC, que asesinaron a miles de colombianos como parte de sus planes, Virgilio Barco no orquestó ningún genocidio, ni el Presidente Duque es cómplice de exterminio alguno. ¿Cuándo van a reparar a las miles de víctimas que causaron?".

Señora Ramírez, a diferencia de ustedes, los de FARC, que asesinaron a miles de colombianos como parte de sus planes, Virgilio Barco no orquestó ningún genocidio, ni el Presidente Duque es cómplice de exterminio alguno. ¿Cuándo van a reparar a las miles de víctimas que causaron? https://t.co/16JR753oTW — Rafael Guarín (@RafaGuarin) January 13, 2021

Por su parte, el exsenador y exministro de Defensa, Rafael Pardo, quien además desempeñó en el gobierno de Virgilio Barco dos cargos públicos, escribió en redes: "¿Que Virgilio Barco está detrás del exterminio de Unión Patriótica? No existieron entonces ni Pablo Escobar, ni Rodriguez Gacha, ni los Rodriguez Orejuela ni una serie de narcos. Delirante.



(No se quede sin leer: Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021)



Y agregó: "Es una infamia acusar al presidente Barco de esa monstruosidad cuando el principio rector de su gobierno fue precisamente el contrario: la vida y no la muerte. Precisamente fue eso lo que le garantizó uno de los principales logros de su gobierno, como fue La Paz con el M-19".

6.

Es una infamia acusar al presidente Barco de esa monstruosidad cuando el principio rector de su gobierno fue precisamente el contrario: la vida y no la muerte. Precisamente fue eso lo que le garantizó uno de los principales logros de su gobierno, como fue La Paz con el M-19. — Rafael Pardo (@RafaelPardo) January 13, 2021

Otras noticias de Política:

- ¿Quiere ser diplomático? Vea los requisitos y cómo inscribirse



- Estos son los requisitos para entrar y salir de Colombia

POLÍTICA

Síganos en Twitter: @PoliticaET y Facebook: @politicaeltiempo