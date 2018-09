Duque pide a JEP aclarar qué pasa con exjefes de Farc que no aparecen

El presidente Iván Duque le pidió este martes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que aclare qué está pasando con los exjefes de las Farc cuyo paradero se desconoce, como es el caso de Iván Márquez y el ‘Paisa’.

“Espero que la justicia especial para la paz aclare si esas personas están compareciendo a sus llamados y si no le están haciendo que se sirva explicarle a la opinión pública cuál es su estatus”, pidió el jefe de Estado.



“En lo que tiene que ver con personas que no estén cumpliendo con sus obligaciones pues yo espero que haya la reacción sea de todos las instituciones”, dijo Duque.



El jefe de Estado reiteró que él ha planteado que a todos los que están en el proceso de desmovilización, desarme y reinserción se les va a ayudar para que puedan hacer su tránsito a una vida productiva y de convivencia.



“A nosotros nos interesa mantener una muy buena presencia del Estado en el territorio, en las zonas que han sido golpeados por la violencia, no sólo tener la presencia la fuerza pública sino también de los programas sociales el Estado”, agregó.



Para Duque, con las personas que están en la criminalidad o están violando la ley habrá que obrar bajo el principio constitucional de defender la vida honra y bienes de los colombianos y hacerlo "con total contundencia".



POLÍTICA