Los puntos claves que trae la agenda social de reactivación de Duque

El presidente Iván Duque anunció este martes desde Barranquilla que en los próximos días va a presentar ante el Congreso de la República lo que denominó "una agenda de transformación social sostenible", que se centra en avanzar en la reactivación económica, pero también darles una ayuda a los más necesitados.

El mandatario, al intervenir en Lanzamiento del Circuito Colombia y del libro Transición Energética, en Barranquilla, explicó que es una agenda que tiene seis grandes propósitos en materia social

El primero que mencionó Duque es que ingreso solidario, un auxilio económico más de 3,5 millones de colombianos, "se consolide como un programa permanente, que amplíe su cobertura a más millones de hogares y que por ende permita cubrir a los hogares más vulnerables de Colombia".



El mandatario destacó que la idea es que se aumente su monto para mejorar el ingreso y contener los efectos que en materia de pobreza pueda traer consigo esta pandemia.



En segundo lugar dijo que es necesario avanzar en el programa de devolución del IVA, que así como ya lo reciben 2 millones de familias, puedan ser más sus beneficiarios.



Tras esto mencionó el Fondo de Solidaridad Educativa, que dijo permite hoy llegar casi que con matrícula cero a más del 70 % los estudiantes en la universidad pública.



"Queremos que ese programa de gratuidad de la educación superior universitaria se consolide no solamente para prevenir la deserción sino para generar oportunidades y que se extienda esa gratuidad a los estratos 1, 2 y 3 de nuestro país haciendo de la educación una política social efectiva".



Como cuarto punto, el mandatario dijo que va a proponer un incentivo para la contratación de jóvenes entre 18 y 28 años por un periodo de cinco años. El Presidente explicó que "el reto es que la Nación para incentivar esa contratación de jóvenes entre 18 y 28 años por cinco cubra lo correspondiente a esos aportes a la Seguridad Social.



"Quinto, que nosotros extendamos el Programa de Apoyo al Empleo Formal, Paef, durante este año y que podamos focalizarlo a los sectores más afectados por los estragos de la pandemia", dijo Duque.



El mandatario señaló que algo también fundamental, que es el sexto componente, en materia de esta transformación social sostenible es que sobre todo para la micro y pequeña empresa, donde se concentra la mayor cantidad de empleos en nuestro país, se puede aliviar la carga tributaria que vaya estimulando la generación de empleo.

El mandatario aseguró que esta es una agenda transformadora y ambiciosa y es pensando en el presente y el futuro del país.



Duque destacó que "para despejar también muchas dudas he sido muy claro en afirmar que así como tenemos esta gran agenda social hay que buscar el fortalecimiento y la estabilización de las finanzas públicas".



Pero eso sí reiteró que le ha pedido al Ministerio de Hacienda que "no impongamos ningún gravamen a los productos básicos de la alimentación colombiana ni a los servicios básicos de la familia colombiana".



En ese sentido el jefe de Estado dijo que es necesario que" busquemos otras herramientas creativas, progresivas y equitativas", pero dejando en claro que también habrá un gran esfuerzo de ahorro por parte del Estado colombiano.



En ese sentido mencionó planteó por parte del Gobierno "un congelamiento de los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios" en las vigencias 22, 23 y 24.



Duque pidió que la discusión en el Congreso alrededor de estos temas sea constructiva. "No puede haber alguien que se oponga a que se amplíe el ingreso solidario o para que avancemos en gratuidad educativa", dijo.



