'Seguiré diciendo que alias Jesús Santrich es un mafioso': Duque

El presidente Iván Duque ratificó su posición frente al fallo de la Corte Suprema de Justicia que ordenó la libertad de el exjefe guerrillero Jesús Santrich y aseguró que el hundimiento de las objeciones que presentó a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), por parte de la Corte Constitucional, no puede considerarse como una derrota.

"Algunas voces han tratado de señalar que es una derrota, que por qué presentó el Presidente las objeciones, que se desgastó. No señor, a uno nunca lo derrotan por defender los principios. El derrotado es el que sacrifica acomodarse, el que sacrifica los principios para acomodarse", dijo el mandatario en un encuentro con empresarios en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Aunque reiteró que acata las decisiones de las altas cortes y que respeta la separación de poderes, tras la orden de libertad de Santrich y el hundimiento de las objeciones, Duque ha manifestado su inconformidad.



"Nunca voy a dejar de defender la legalidad en este país ni dejaré de llamar las cosas por su nombre, y seguiré diciendo que alias Jesús Santrich es un mafioso y que espero que le caiga todo el peso de la ley", afirmó el jefe de Estado.

Lo que el país vio en los videos de ‘Jesús Santrich’, fue a un narcotraficante negociando el envío de droga. Lo que el país vio es una burla a la generosidad de quienes creyeron en un proceso de desmovilización, desarme y reinserción. Interpreto la indignación de los colombianos. pic.twitter.com/qq9h0YEaoU — Iván Duque (@IvanDuque) 31 de mayo de 2019

En el encuentro con el sector privado, también dejó claro que su relación con el Lesgislativo "no prosperará a costa del erario", ratificando su posición de no repartir 'mermelada' para mejorar su gobernabilidad.



"Esa no es la gobernabilidad, esa es la entrega de las instituciones, por eso prefiero mil debates de contenido a una aplanadora sostenida por dádivas para sacar adelante las iniciativas de un gobierno" dijo el Presidente.



POLÍTICA