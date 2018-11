Duque invita a estudiantes a dialogar, pero dice que no hay más plata

Desde Leticia (Amazonas), donde este viernes se realiza el taller Construyendo País, el presidente Iván Duque invitó a los estudiantes universitarios para que vuelvan a dialogar y así darle fin al paro nacional estudiantil. Sin embargo, fue enfático en afirmar que no hay más plata para este sector.

“Lo que no podemos hacer nosotros es limitar una conversación a conseguir 500.000 millones de pesos de aquí a diciembre, que no los hay, porque seríamos irresponsables con el país y yo no voy a ser irresponsable con los recursos del pueblo colombiano”, aseveró el mandatario.

De igual manera, resaltó el acuerdo al que llegó el Gobierno con los rectores de las instituciones públicas, quienes, en palabras del Presidente “valoraron el esfuerzo que se hizo” por adicionar 500.000 millones de pesos al presupuesto, que dejó a este sector con recursos de unos cuatro billones de pesos.



Además, solicitó a los universitarios que “terminemos bien el semestre” y “no sacrifiquemos más el papel de la universidad”.



Aunque fue claro al afirmar que este año no es posible adicionar más dinero para el presupuesto de las universidades públicas, aseveró que seguirá trabajando para buscar más recursos para los universitarios a lo largo de su mandato.



Durante el taller, algunos jóvenes cuestionaron al Presidente por el papel de las autoridades en las protestas estudiantiles, en especial en la de este jueves.



Sin embargo, Duque aseguró que “el Esmad nunca va a estar en contra de la protesta pacífica en el país, porque la protesta pacífica se tiene que ceñir a la constitución y a la ley, pero también es muy importante tener en cuenta una cosa, la protesta pacífica tiene que respetar los derechos del resto de la sociedad”.

No obstante, agregó, la protesta “no puede invadir los derechos de la sociedad” y envió un mensaje para que cada movilización sea pacífica: “ustedes han tenido pronunciamientos que son valorados, ustedes han hecho además manifestaciones que son simbólicas y que además han invitado a la reflexión nacional”, puntualizó el mandatario.



