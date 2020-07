Duque insiste en presionar a Maduro para transición política

El presidente Iván Duque insistió en continuar con las presiones sobre Nicolás Maduro y “el cartel que dirige la dictadura” venezolana para una transición política en ese país.



El mandatario hizo las declaraciones durante una charla virtual en el Council on Foreign Relations (CFR), de Nueva York, en la que también habló sobre la evolución del proceso de paz.



“Todos tenemos que decir claramente que ninguna solución en Venezuela puede ser viable con Nicolás Maduro todavía presente. Necesitamos encontrar una salida para él, para que podamos poner en marcha la transición”, dijo Duque tras afirmar que “las cosas han durado más de lo que todos esperábamos, y tal vez han durado más de lo que todos queremos”.



Además, Duque señaló que en comparación al incio de su mandato, “cuando miramos donde estamos ahora, vemos que más de 50 países no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y reconocen la Asamblea General y a la Asamblea Nacional, reconocen al presidente interino Juan Guaidó”, expresó.



El presidente habló sobre el Proceso de paz, responsabilizó de los asesinatos de los exguerrilleros y lídres sociales a los disidentes, para él son "puros criminales involucrados en operaciones de narcotráfico", como los clanes de los Pelusos y los Caparros: “Estos grupos de narcotraficantes son los que están tomando a los líderes sociales, y son también los que están matando a los excombatientes", dijo el jefe de Estado.



Estas declaraciones se dan un día después de que la ONU mostrara su preocupación por la inseguridad y los riesgos que se generan para el cumplimiento del Proceso.



La preocupación de la ONU ha sido reiterativa; este martes Carlos Ruiz, el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia recordó que: "Sin duda, la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del acuerdo y quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia".



Al respecto, Duque argumentó que su Gobierno ha aumentado la presencia de la seguridad, así como el número de hectáreas para el plan de reinserción y el número de proyectos activos para promover la reintegración de los exguerrilleros en la vida civil y poner fin a los cultivos ilícitos.



Por otro lado, el mandatario se mostró optimista sobre el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del país para el 2021 y no descartó que crezca "por encima o cerca del 6 %".



"Si volvemos a donde estábamos, en términos de la aceleración de la inversión y también de la estabilidad legal para los inversores, estoy bastante seguro de que sí alcanzaremos el objetivo de crecer por encima del 6 %, o cerca del 6 % el próximo año. Y eso se basará en una fuerte participación de inversores internacionales", dijo.



Finalmente, señaló que "Este enero y febrero crecimos en torno al 4 % (...) y cuando miramos el crecimiento de Colombia en el primer trimestre, teniendo en cuenta el impacto de la Covid desde mediados de marzo, crecimos un 1,1 %, fuimos uno de los pocos países de Latinoamérica que crecimos en el primer trimestre", apuntó Duque.



