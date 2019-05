Duque reiteró necesidad de crear la corte internacional anticorrupción

Durante su visita a la capital peruana el presidente Iván Duque reiteró la importancia de luchar contra la corrupción transnacional y, más aún, si se trata de hacerlo con los países vecinos.

El mandatario viajó este domingo a Lima para participar del Consejo Presidencial de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), donde también estuvieron los presidentes de Perú, Martín Vizcarra; de Ecuador, Lenín Moreno, y de Bolivia, Evo Morales.



Para Duque, este mecanismo ha sido clave para la región, pues facilitó el tránsito de los ciudadanos por estos países, así como las relaciones comerciales. Sin embargo, dijo el mandatario, es necesario fortalecer esta alianza en temas como el cuidado del medioambiente y la lucha contra la corrupción transnacional.



“Lo que es muy importante es que en todos nuestros países entendamos que la lucha contra la corrupción transnacional es un deber moral, es un deber de nuestras administraciones públicas, y es un deber de nuestra administración judicial”, aseguró el presidente colombiano.



Por este motivo reiteró la importancia de crear una corte internacional anticorrupción, una instancia en la que viene insistiendo Duque desde hace varios meses.



El jefe de Estado afirmó que debe existir un acuerdo entre los países para que empresas que corrompan a funcionarios públicos no puedan volver a contratar en esas naciones.



“Cero tolerancia con los crímenes transnacionales, cero tolerancia con los sobornos, cero tolerancia con los mecanismos fraudulentos para hacerse a los contratos del Estado (…). Eso tenemos que desmantelarlo y eso tiene que ser una causa común. Ojalá que en los países de América Latina, todos, lideremos ese propósito”, agregó el mandatario.

Relación comercial

La visita de Duque no solo tenía como propósito participar del encuentro de la CAN. El mandatario también tenía en su agenda reuniones con empresarios peruanos para fortalecer la relación comercial y explorar posibles negocios.



Según Duque, Colombia y Perú tienen una relación que se ha fortalecido a través de los años.



“Yo diría que, por una muy buena parte, nuestras relaciones fueron siempre amigablemente diplomáticas, pero no teníamos una relación tan dinámica en términos de comercio e inversión. Y diría que casi en los últimos 20 años la situación ha cambiado para bien. Y, no solamente, tenemos una relación dinámica en lo comercial, sino también tenemos flujos de inversión entre los dos países”, comentó el jefe de Estado.

El mandatario les dijo a los empresarios que el país está abierto para recibir grandes inversiones, pues en Colombia se cuenta con “estabilidad institucional, estabilidad política y una clara visión de economía de mercado partiendo de la base la responsabilidad fiscal”.



