Israel destaca la importancia de la visita del presidente Duque

(Jerusalem). Este domingo arribó por primera vez a Israel el presidente Iván Duque, al frente de una delegación que incluye 6 ministros y una destacada representación empresarial.



En la Cancillería israelí le esperan como a un amigo cercano, destacando la importancia de las relaciones con Colombia en sus distintas expresiones y plenamente seguros de que de esa forma las ve también el presidente Duque.

La parte oficial de la visita comienza el lunes ya que tras su llegada el Presidente y su comitiva deberán hacerse un hisopado y aguardar unas horas en el hotel hasta recibir la confirmación de que no han contraído Covid-19.



De cara a la llegada de Duque, varias calles de Jerusalem se engalanaron con la bandera de Colombia para saludarle a su paso.



El lunes, con el comienzo de la parte oficial de la visita, Duque se reunirá con su par israelí Itzjak Herzog, el Primer Ministro Naftali Bennett , recorrerá el Museo Recordatorio del Holocausto Yad Vashem en Jerusalem y plantará un árbol en el Monte Herzel de Jerusalem, simbolizando la amistad entre ambos países.



Iniciamos #VisitaAIsrael, país con el que tenemos relaciones históricas. Llegamos para materializar acuerdos puntuales derivados del TLC y atraer inversión en tecnología, ciencia, salud e innovación, consolidándonos como su principal aliado en Latinoamérica. pic.twitter.com/gHvwin8ZWr — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) November 7, 2021

La dimensión económica ocupa, sin duda, un lugar muy importante en la visita. El martes tendrá lugar un evento económico destacado en el Centro Peres por la Paz y la Innovación en el que el propio Presidente pronunciará un discurso sobre su visión en este campo para su país.



Por otra parte se realizarán mesas redondas con los distintos ministros para presentar las oportunidades comerciales que ofrece Colombia y atraer inversiones. Se sabe de antemano que empresas israelíes quieren tener más información sobre sus oportunidades para hacer negocios con Colombia.



Esto significa que cada uno de los ministros -Defensa, Salud, Agricultura, Comercio, Ambiente y Transporte- se reunirá, al frente de una mesa redonda, con empresas y tecnologías relevantes a sus respectivos campos. La Cancillería israelí ha organizado para casi todos los ministros reuniones bilaterales con sus respectivos homólogos israelíes.



Un ejemplo concreto que despierta gran interés en Colombia es la participación de la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco en la Cumbre de Movilidad Inteligente 2021 del Primer Ministro en Tel Aviv que se realizará los días 8 y 9 de noviembre. La conferencia reunirá a líderes mundiales para dialogar sobre el futuro del transporte.



“Esta es una visita presidencial, pero también un intercambio a nivel ministerial entre los dos países en áreas en las que tenemos mucho para hacer juntos”, sostiene Yonatan Peled, director general adjunto de la Cancillería israelí para América Latina.



En un zoom con la Cancillería israelí organizado días atrás de cara al comienzo de la visita de Estado del presidente Duque, Mijal Gur Arye , directora de la oficina económica para América Latina, el Caribe y África dijo que “Colombia es una isla de estabilidad económica y de liderazgo económico regional y por lo tanto la relación es importante tanto a nivel bilateral como regional”.



Cabe recordar que en agosto del 2020 se ratificó -por zoom, debido a la pandemia- el acuerdo de Libre Comercio entre Israel y Colombia, con la participación del presidente Duque y del entonces Primer Ministro israelí Netanyahu.



“Por el Coronavirus, no se pudo realmente aprovechar todas las posibilidades que ese acuerdo da a ambos países”, señala Peled. “Pero es un impulso catalizador importante en la relación comercial y económica que facilita las inversiones, soluciona problemas de aranceles de aduana e impuestos. Ahora es mucho más fácil hacer ahora negocios , vender y comprar entre Israel y Colombia”.



El TLC entre Israel y Colombia fue el primero de Colombia con un país de Oriente Medio. Su gran valor para Colombia es que permitirá que el 97 % de los productos colombianos puedan entrar al mercado israelí sin pago de aranceles.

Qué dice la Cancillería de Israel

En la víspera del arribo conversamos con Yonatan Peled, Director General Adjunto para América Latina y el Caribe en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel.



¿Qué importancia tiene esta visita? Es un nuevo hito en las buenas relaciones entre Israel y Colombia ¿verdad?

Así es, sin duda ninguna. El presidente Duque, para quien ésta será la primera vez que llega a Israel, viene con 6 ministros y una delegación enorme, por la importancia que adjudica a la relación con Israel.



¿Qué cabe destacar del programa de esta visita oficial?

El enfoque principal más allá del nivel político es inaugurar una oficina de innvoación en Jerusalem que estará liderada por Impulsa, la agencia de Innovación colombiana. Y la encabezará un diplomático de la Embajada de Colombia en Israel, el Agregado comercial económico.



Me atrevo a adelantarme y suponer que en la Cancillería dan importancia especial a esa oficina en Jerusalem...

Consideramos que esta es de hecho una declaración, ya que se trata de Jerusalem, no de Tel Aviv. Y también está claro que se reconoce a Israel como “start-up nation”, un país con el que Colombia puede cooperar mucho en estos temas de emprendimiento, tecnología, ecosistemas. Colombia es muy activa en este tema y es muy conocido por ejemplo todo lo que se hace en este tema en Medellín. Es un escenario muy interesante. Y la innovación será sin duda una parte importante de la visita. La apertura de esta oficina es la concreción de una promesa que hizo el Presidente Duque ya al principio de su gestión. Es muy importante indudablemente.

Yonatan Peled, Director General Adjunto para América Latina y el Caribe en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Foto: Archivo particular

Es sabido que hay una relación cercana entre Israel y Colombia en temas de seguridad. ¿Qué une a ambos países en este sentido?

Colombia es un país que enfrenta desafíos y amenazas internas y externas, es un país que comparte con nosotros estas mismas preocupaciones, siendo también el país que más ha sido afectado por la crisis en Venezuela.

Leemos y escuchamos, no es un secreto, que parece que Venezuela está en alguna manera cooperando, en contacto, con Irán. Como es sabido Estados Unidos ha detenido hace aproximadamente un mes a Alex Saab…



El empresario colombiano de ascendencia libanesa extraditado por Colombia, sospechoso de lavado de dinero en favor del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela...

​ Así es. Era buscado por Interpol, fue extraditado recientemente. Hay pruebas de que el régimen de Maduro está involucrado en lavado de dinero, tiene contactos con Irán y está claro que todo esto preocupa a Colombia y otros países de la región, limítrofes con Venezuela, así como a Estados Unidos. Es un asunto en el que me imagino que el Presidente Duque querrá compartir con nosotros.

Al respecto quisiera agregar que como hay muy buena relación con Colombia en todo este tema, su Ministro de Defensa se reunirá este domingo por el Ministro de Defensa de Israel Beni Gantz. Hay cooperación de seguridad y en la lucha anti-terrorista.



Usted menciona la presencia de Irán en Venezuela, vecina de Colombia ¿Y me pregunto si Israel considera esa presencia también como potencial de amenaza directa?

La presencia iraní o de Hezbolá en América Latina no es nueva, pero no por ello deja de ser preocupante.Ya tenemos dos pruebas concretas, los dos atentados terroristas perpetrados en Argentina. En 1992 contra la Embajada de Israel en Buenos Aires y en 1994 contra la sede de la AMIA. No se trata de una fantasía ni es producto de la imaginación israelí. Eso ya ocurrió. Sabemos que muchos países de América Latina están preocupados.



Cuando de terrorismo se habla, recordemos que el propio presidente Duque fue blanco de un intento de atentado a fin de junio último cuando dispararon hacia su helicóptero y luego las autoridades confirmaron que habían descubierto otro plan fallido de asesinarle...

Así es. Yo por supuesto no sé quién estuvo detrás de eso, pero es un hecho que él también fue amenazado. El tema terrorismo nos une en una misma preocupación, independientemente de su origen. Hay sin duda preocupación por la situación en Venezuela, por el involucramiento que parece ser de Irán y por el hecho que Colombia también enfrente amenazas de terrorismo interno y externo.



