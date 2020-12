Diversas opiniones se han generado desde que Presidencia expidió el decreto que aumentó el salario de los congresistas en 5,12%.



En redes sociales incluso está circulando un trino del mandatario, quien entonces era candidato presidencial, del 27 de febrero de 2018, en el que propuso una reforma al Congreso para congelar el salario de los congresistas por 10 años.



(Puede leer: Aumento del salario mínimo es mayor que el de congresistas: Gobierno)

Manda a decir @IvanDuque que el 2020 duró el equivalente a 10 años. Así que ya le va a subir el salario a los congresistas. https://t.co/iOKOigRpoL — Miguel Castellanos (@mcastellanos94) December 26, 2020

No obstante, el incremento salarial de 2020 se dio este 24 de diciembre. ¿Duque hubiera podido impedir el incremento salarial de congresistas?



Desde el Gobierno, el designado como ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que el decreto de aumento salarial "es una obligación constitucional, calculado por la Contraloría General de la República".



“La asignación de los miembros del Congreso se reajustará cada año en proporción igual al promedio ponderado de los cambios ocurridos en la remuneración de los servidores de la administración central, según certificación que para el efecto expida el Contralor General de la República”, indica el artículo 187 de la Constitución.



(Además: El reto es 'lograr un crecimiento económico superior al 5 por ciento')



En este sentido, fuentes de la Casa de Nariño le aseguraron hace unos meses a este diario que el presidente Iván Duque estaba en la obligación de firmar el decreto que aumenta el salario de los legisladores.



Sin embargo, hay que recordar que es el mandatario quien firma el decreto del aumento salarial, aprobando ese incremento que fijó la Contraloría.

Decreto de aumento salarial es una obligación constitucional, calculado por la Contraloria General de la Republica. Invitamos a las bancadas a pasar de la indignación mediática a la acción legislativa. — Daniel Palacios (@DanielPalam) December 27, 2020

Desde el partido de Gobierno, el Centro de Democrático, la representante a la Cámara, Jennifer Arias, señaló que su bancada ha "promovido cuatro iniciativas para disminuirlo (el salario de congresistas)".



No obstante, el representante a la Cámara del partido Verde, Mauricio Toro, advirtió que estos proyectos "no han sido para disminuir salarios, sino para que aumento sea el mismo monto de aumento de salario mínimo".



(No se quede sin leer: Petro, Uribe y otras reacciones al aumento salarial para congresistas)

Sin mentiras querida @JenniferAriasF, 4 proyectos de Acto Legislativo NO han sido para disminuir salarios como dices, sino para que aumento sea el mismo monto de aumento de salario mínimo



Ciudadanía exige es reducción, como proponíamos en Consulta Anticorrupción y Uribe se opuso — Mauricio Toro (@MauroToroO) December 27, 2020

Fuentes de Función pública, entidad del Gobierno, le dijeron a Noticias Caracol que, si este incremento no se hace efectivo, se corre el riesgo de demandas contra el Estado:



“El incremento salarial es un derecho fundamental que, si bien no es absoluto, el único que puede limitarlo es el legislador en la Ley del Presupuesto General de la Nación. Esta limitación no se efectuó para 2021. En consecuencia, el presidente de la República tiene la obligación constitucional de incrementar el salario de los congresistas”, dijo una fuente a ese medio.



(Además: Uribe dice que congresistas del CD no recibirán el aumento salarial)



Algunos expertos, como el políticos y abogado Rafael Nieto, advierten que reducir el salario de los congresistas no es un asunto sencillo, pues ese incremento es para todos los altos funcionarios: magistrados, Fiscal, Contralor, quienes tienen un salario equivalente al de senadores y representantes. De este modo, a ellos también les aplicaría una posible reducción al salario de los legisladores.

REDACCIÓN POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET



Escriba sus comentarios de esta noticia a luimer@eltiempo.com