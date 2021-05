Los inciertos días del gabinete de Duque

Hace unos días y ante su bancada, el expresidente liberal César Gaviria analizó en profundidad las causas y consecuencias de la crisis que atraviesa el país. Allí dijo: “Al presidente Duque, que últimamente ha encontrado tanta dificultad en vincular nuevas personas a su gobierno, le quisiera señalar que en los sistemas presidenciales el gabinete es un fusible cuando la acción gubernamental encuentra tantas dificultades. El Presidente no debe actuar de fusible porque eso pone en peligro la estabilidad política del país. Invito al Presidente a que considere que quien no cumpla sus decisiones se marche del gobierno lo antes posible”.



El exmandatario liberal agregó: “El presidente Duque debe rodearse de ministros en tres o cuatro carteras que sean capaces de hablar en nombre del Gobierno y que usen un lenguaje que rechace la violencia y propicie el dialogo, para poner al Gobierno en una mejor situación política. Que se sienta que el presidente ejerce autoridad y tiene una posición de diálogo y reconciliación y no de incitar a más violencia”.



Días después, el presidente Duque nombró a su fórmula vicepresidencial Marta Lucía Ramírez en cargo de ministra de Relaciones Exteriores. ¿Será suficiente este movimiento en el gabinete? ¿Habrá más cambios?



Desde distintas voces se ha escuchado en las últimas horas que la guardia pretoriana del Presidente debe tener mayor peso. Así, por ejemplo, el exgobernador de Antioquia Luis Pérez dijo: “Sin ofender y sin molestar, solo con el ánimo de ayudar: si el Presidente persiste en este gabinete, lo que podría pasar es que se perpetúen los problemas”.



El exmandatario seccional argumentó, además, que el equipo de ministros refleja más la cercanía que tienen estos funcionarios con el Presidente, pero que en ningún momento están representando a diversos sectores del país.



De hecho, el propio Gaviria volvió a despacharse contra algunos funcionarios que rodean al primer mandatario. Puntualmente contra el ministro de Defensa, Diego Molano, al que señaló de dar declaraciones que se podían interpretar como “una licencia para matar”.



“Nos preocupa que si como lo han hecho en muchas oportunidades la minga bloquea la carretera Panamericana vayan a dispararle a los indígenas para abrir la vía pública, pues las declaraciones del Ministro significan que el despliegue de la Fuerza Pública ya ordenada por intervención del Presidente encarne la posibilidad de un matanza de indígenas, ¿No será que el Gobierno ignora que dentro de la búsqueda global de justicia están los derechos de los pueblos indígenas?”, aseguró el jefe del liberalismo.

“Esto puede ser un tema que examine la justicia colombiana y, sin duda, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y diría yo que por el número de muertos que se han generado durante la protesta, por la propia Corte Penal Internacional, de la cual es parte Colombia”, sentenció.



Las palabras de Gaviria llegan en un momento especialmente difícil en el terreno político para Molano. En su agenda, además del enorme problema que enfrenta por el deterioro del orden público, tiene una moción de censura.



En efecto, en la Cámara de Representantes, se aprobó que esta será este 25 de mayo y durante el debate el ministro deberá responder a las denuncias que se han presentado. Luego de esto los representantes deberán votar si consideran pertinente que el ministro continúe en la cartera.



Wilmer Leal, representante de la Alianza Verde, por ejemplo, en el momento de la cita dijo que se trata de 1.443 casos de abuso policial, 31 homicidios y 10 víctimas de violencia sexual. De allá para acá las cifras, dolorosamente, han ido en aumento.



Mientras que, en el Senado, un grupo de cerca de 16 congresistas, también radicó una petición para adelantar la moción de censura contra el ministro al haber permitido que tanto en Cali como en otras ciudades la fuerza pública cometiera abusos contra los manifestantes.



En otras circunstancias era casi impensable que el Gobierno no se moviera con rapidez y decisión para sostener a su ministro. De hecho, es el tercer jefe de la cartera de Defensa en verse sometido a este procedimiento. Anteriormente, fueron Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo. La situación, sin embargo, como se ve es distinta y las consecuencias para Molano hoy son imprevisibles.



Los analistas consideran que, en otros tiempos, ningún gobierno sólido le entregaría la cabeza de su ministro de Defensa a la oposición. Pero tras la salida del de Hacienda (Alberto Carrasquilla) y Relaciones Exteriores (Claudia Blum) en el marco del paro Nacional, ya está tesis pierde fuerza.



Este jueves se escuchan fuertes versiones de la salida del gabinete de los ministros de Ciencia, Tecnología e Innovación, Mabel Gisela Torres Torres; y de Ernesto Lucena, ministro del Deporte.



La ministra ha chocado con varios sectores de la ciencia en el país -en un caso fue cuestionada por haber impulsado una bebida contra el cáncer sin pruebas ni evidencias científicas- mientras que Lucena, abogado de la Universidad Sergio Arboleda, ha hecho una labor reconocida, pero en la coyuntura actual podría marcharse.



Este jueves también Duque nombró oficialmente a María Ximena Lombana como nueva ministra de Comercio, quien llega a remplazar a José Manuel Restrepo, quien pasó al Ministerio de Hacienda.



Y, por si todo esto fuera poco, en el aire también gravita el interrogante: ¿Debe seguir el ministro de Salud y Protección Social Fernando Ruiz Gómez tras la caída –este miércoles- en el Congreso de la reforma a la salud?



“Creo fervientemente en que hay necesidad de ajustar el sistema de salud, al que desde el 2011, hace 10 años, no se le hacen ajustes que son necesarios. Pero esta reforma es una iniciativa del Congreso de la República, y está firmada por cerca de 80 parlamentarios. El Gobierno Nacional le dio todo el aval, a través de un llamado de urgencia, para el trámite del proyecto”, había dicho horas antes en una férrea defensa de la iniciativa.

De hecho, el jefe de su partido, Germán Vargas Lleras, le pidió en público su renuncia hace unos días que él personalmente reconoció: "Me dolió", dijo.



Ruiz, sin embargo, enfrenta la pandemia del coronavirus, no ha parado desde el primer día en que asumió el despacho y hasta lo sectores de oposición aplauden en este punto su gestión. De hecho es considerado como la figura del gabinete.



Como se ve, son muchos los movimientos producidos en muy pocas semanas. Esto podría interpretarse como una reacción positiva de parte del Presidente quien, dirán sus simpatizantes, se mueve con rapidez para reaccionar ante los acontecimientos; o un símbolo de improvisación, acotarán sus críticos, lo que refleja su nerviosismo ante la más difícil situación que atraviesa el país.



"El presidente Duque está buscando acomodar de nuevo y para cerrar su gobierno un gabinete que le de juego político con los diferentes partidos, en procura de aprobar alguna de sus iniciativas", dice Carlos Arias, experto en Comunicación Política.



"Es importante señalar que hoy la administración de Duque no ha logrado pasar ninguna de sus reformas: tributaria o Salud. El cambio ministerial debería servir para generar un proceso más empático con el ciudadano para cambiar la línea de la administración actual hacia una política social, pero claramente es una búsqueda de buscar aliados", puntuliza el analista.

