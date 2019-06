'Se pueden sacar normas con una relación transparente': Duque

El presidente Iván Duque resaltó este sábado, durante el Taller Construyendo País, que se realiza en Puerto Carreño, Vichada, las 16 leyes que aprobó el Congreso de la República tras una relación “transparente” entre el Ejecutivo y Legislativo.

Según Duque, su gobierno prefiere el debate y la deliberación en el Capitolio y no las “aplanadoras construidas con las mieles del erario público.



“16 leyes aprobadas en 10 meses muestra que sí se pueden sacar normas en Colombia teniendo un relacionamiento transparente con el Congreso”, aseguró el mandatario.



El Presidente resaltó que se aprobaron proyectos como el de Reactivación Económica, el Plan Nacional de Desarrollo, la ley TIC, el ministerio del Deporte, la Ley contra el Abigeato, la ley de Vehículos Eléctricos, la ley que elimina la conexidad entre narcotráfico y secuestro con delito políticos. Todas estas, agregó el mandatario, son para el “beneficio de los colombianos”.De igual forma, el jefe de Estado le agradeció a los miembros del por el respaldo a las iniciativas del Gobierno.

Balance del Presidente

1. Resultados de Ley de Reactivación Económica ya empezaron a verse



“Siempre dijimos, durante la campaña presidencial, que teníamos que bajarle la carga de impuestos a la micro, a la pequeña, a la mediana y a la gran empresa, para que llegara más inversión al país, para que se reactivara el crecimiento económico; y fue así como sacamos la aprobación de la Ley de Reactivación Económica o Ley de Financiamiento.



La Ley de Reactivación Económica o Ley de Financiamiento nos ha mostrado datos tan importantes como este: en el primer trimestre de este año se crearon cerca de 96.000 empresas, según las cifras de Confecámaras, un aumento de casi el 9% frente al año anterior; y el 42% de esas nuevas empresas está en los sectores de la Economía Naranja y de la tecnología, y estamos viendo que ahí hay un gran dinamismo.



Hemos visto que en el primer trimestre de este año la Inversión Extranjera Directa creció un 68% y hemos visto, también, que en el primer trimestre del año ya se ve una recuperación con más crecimiento; y las proyecciones para este año hacen que Colombia esté por encima del crecimiento mundial y del crecimiento regional, ¿Por qué? Porque tomamos las decisiones correctas en el momento correcto”.

2. Plan Nacional de Desarrollo abrió la puerta a múltiples soluciones



“El Plan Nacional de Desarrollo nos permite traer y materializar la solución de Electricaribe, nos permite tener en el país lo que se llama el Piso Mínimo Social, para darle cobertura pensional a muchas personas que hoy no tienen esa cobertura; nos permite avanzar en el punto final de salud, para que le inyectemos la liquidez a la red hospitalaria y podamos sanear muchas de las deudas históricas.



Agricultura por Contrato. El Plan de Desarrollo nos permite también avanzar en la Agricultura por Contrato y en los regímenes de asociación para los distritos de riego, para que mejoremos la productividad en el sector rural.



PAE. El Plan de Desarrollo nos permite avanzar en un nuevo sistema para la alimentación escolar, con la nueva agencia que, entre otras cosas, tiene muchísimos elementos para derrotar la corrupción, que le había impedido a muchos niños recibir el alimento.



Obras regionales. Es un Plan de Desarrollo que ustedes lo pueden ir desagregando y se van a dar cuenta que ahí tenemos importantes reformas para el bien de nuestro país. En ese Plan de Desarrollo está el aeropuerto para Puerto Carreño, que vamos a inaugurar en enero del 2022 y que va a ser una puerta de oro para que este departamento haga del turismo su nuevo petróleo”.



3. Ley TIC, para alcanzar la máxima conectividad



“La nueva Ley de las TIC nos permite llegarle al país para cerrar las brechas sociales. Nos permite llegar en cobertura al 70% de la sociedad colombiana, de aquí al año 2022, con banda ancha, pero también nos permite llegarles a cerca de 500 mil hogares con instalación fija domiciliaria, que han estado en los municipios más afectados por la pobreza en nuestro país. Y, óigase bien, llevarles cobertura al 100% de los municipios PDET que hacen parte de esos Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.



Con la Ley TIC, el país entra en la senda para aumentar, como nunca, la inversión en telecomunicaciones, y dejar a Colombia en el camino del 5G a partir del año 2022, de manera que no exista en el territorio colombiano ningún ciudadano que se sienta privado por no poder acceder al internet de alta velocidad”.



4. Narcotráfico y secuestros sin conexidad con delitos políticos



“Teníamos que pasar esa página oscura donde se creía que delitos como el narcotráfico, como el secuestro, podían ser delitos conexos al delito político. Entendemos que en esto no hay normas retroactivas, pero sí somos claros en que teníamos que quitar ese discursito de muchos grupos armados ilegales y con el cual siempre pretendían adornar su criminalidad de argumentos ideológicos para gozar del mismo tratamiento.



Hoy, ya está en la Constitución de Colombia ese artículo que dice, con claridad, que ni el narcotráfico ni el secuestro son conexos al delito político, y este es un avance fundamental en materia de Legalidad”.

5. Nuevo parque automotor respetuoso del medio ambiente



Se aprobó la Ley de Vehículos Eléctricos. Me siento contento de ser, además, coautor de esta iniciativa, porque queremos transporte limpio, porque queremos que el transporte vaya en armonía con la calidad del aire. Empezamos a hacer esa transformación del parque automotor. Otra Ley importantísima que hoy entra a resolverle problemas al pueblo colombiano”.



6. Ley de Veteranos, reconocimiento a los héroes de Colombia



“Colombia necesitaba una Ley del Veterano, una ley que cobijara a quienes están en el servicio activo, pero también a quienes están gozando de buen retiro, y reconociera su esfuerzo, y fueran destacados por la sociedad colombiana, y tuvieran mecanismos para acceder a bienes y servicios, y tuvieran la posibilidad de ser referenciados por el sector privado.



En estos 10 meses de Gobierno, y con el apoyo del Congreso de la República, les cumplimos a los héroes de Colombia y queremos que reciban esta respuesta de bienestar por parte de la sociedad”.



7. Ley de Rendición de Cuentas por la transparencia



“Queremos que todos los funcionarios públicos, que todos los legisladores, alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, rindan cuentas de manera transparente para ser escrutados por toda la sociedad. Es un avance también importantísimo, no solamente en la transparencia, sino en la lucha contra la corrupción”.



8. La Ley de Orden Público actualizada



“Ahí tenemos las Zonas Estratégicas de Intervención Integral, donde podemos armonizar el concepto PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), pero también poder llegar a esas comunidades que necesitan no solamente que lleguen la seguridad y la justicia, sino que también llegue el resto de bienes públicos para poder consolidar en el territorio la idea de la integralidad en la seguridad”.



9. Ley contra el abigeato hecha realidad



“El abigeato ha sido un crimen que afectaba a muchos departamentos y al que le habían dado siempre un tratamiento de ‘pañito de agua tibia’ ante la legislación penal. Y entonces nos pusimos en la tarea, con el Congreso de la República, para darle vida a esa norma”.



10. Estado ágil con la Ley de Depuración Normativa



“Dijimos durante la campaña presidencial que teníamos que eliminar leyes inútiles, que teníamos que eliminar regulaciones inútiles que terminaban entorpeciendo el funcionamiento del Estado. En 10 meses logramos sacar adelante la Ley de Depuración Normativa que le quita vigencia a cerca de 10 mil normas inútiles que entorpecían el debido desarrollo de las instituciones, algo que también le hemos cumplido al pueblo colombiano”.



11. Regalías para el desarrollo regional



“En estos 10 meses logramos, en lo que se conoce como el Presupuesto Bienal de Regalías, sacar adelante el concepto de obras por regalías, que les permite a los gobernantes locales y al sector privado adelantar obras correspondientes a lo que serían los pagos de regalías, pero hacerlo de manera rápida, para atender las necesidades de los gobernantes locales y de las comunidades”.



12. Ley de Presupuesto, más recursos para salud y educación



“Logramos el presupuesto más alto que haya tenido nuestro país para la educación y para la salud, porque son los sectores que más le duelen al pueblo colombiano”.



13. Mejores prácticas en el club de la OCDE



“Logramos la Ley que ratifica el acceso de Colombia a la Organización de Cooperación y Desarrollo (OCDE)”.



14. Ministerio del Deporte para alcanzar más campeones



“Necesitamos que el deporte se sienta en el corazón del Estado y que se sienta en la esencia de la formulación del desarrollo. En estos 10 meses le cumplimos a Colombia y ya es una realidad el Ministerio del Deporte, transformando a Coldeportes en ese Ministerio, con neutralidad fiscal, pero con miras a que tengamos más inversión, para que el talento de los colombianos pueda llevarnos a tener mayor presencia en el alto rendimiento”.



15. Más dientes contra abusos de las EPS



“Me decían muchos alcaldes: ‘Presidente, hay que buscar la manera de endurecer las sanciones a la EPS que abusan de los colombianos’. La máxima sanción permitida era de 1.600 millones. Eso era como pegarle un pellizco a un tigre; eso a nadie se dolía.



Ahora tenemos una Ley que fue aprobada, también por iniciativa del Gobierno, con el apoyo del Congreso, que nos permite fortalecer las sanciones a las EPS que atentan contra el pueblo colombiano. Y por eso las hemos ido poniendo a raya, porque también queremos que en la reforma de la salud las EPS no solamente sean remuneradas por el número de afiliados en la UPC, sino también por la calidad del servicio”.



16. Por fin, más recursos para ciencia y tecnología



“Algo que el país reclamaba, porque no puede ser que Colombia hable del futuro e históricamente apenas estamos aportando el 0,2% del PIB para ciencia y tecnología. Nuestra apuesta era llevar esto a más de 1,3 el 1,4% del PIB. Pues ya tenemos esa nueva institucionalidad: mantenemos los recursos que corresponden del Sistema de Regalías y también le estamos dando los incentivos al sector privado para que Colombia, en estos 4 años, supere ese umbral y haga de la ciencia y la tecnología también un proceso esencial del desarrollo nacional”.



