Así ve Duque su relación con el presidente electo Joe Biden

El presidente Iván Duque, al intervenir en la mañana de miércoles en la Conferencia 2020 de ProBogotá, habló sobre cómo espera que sean las relaciones de su gobierno con la nueva administración estadounidense y sobre cómo es su relación el presidente electo, Joe Biden.

Duque comenzó señalando que "Colombia es un aliado histórico de los Estados Unidos, Colombia". Agregó que las dos naciones tienen una relación de país a país, de Estado a Estado que ha sido estratégica y que además en los últimos 20 años ha tenido un elemento muy importante y es que ha sido bipartidista y bicameral.



Duque hizo un recuento de las administraciones republicanas y demócratas de los últimos años y explicó cómo con cada una de ellas se ha afianzado la relación.



Y tras esto se refirió en concreto a lo que ha sido su relación con el mandatario electo de los estadounidenses.



"Yo he conocido también al presidente electo Joe Biden en diferentes circunstancias. Tengo con él una relación amable y yo he visto de parte de él un gran interés por Colombia, siempre", destacó el mandatario nacional.



"Él fue uno de los arquitectos en el Senado del Plan Colombia, el ha acompañado a nuestro país en muchas decisiones", dijo.



Le puede interesar: Ley que prohíbe importación de chinos y otras normas que se eliminarán

"Yo recuerdo cuando hice mi primera visita de Estado a Estados Unidos, a comienzos del año pasado, hablé con él telefónicamente en dos ocasiones, siempre muy interesado en Colombia", destacó Duque.



Tras esto insistió en que se va a "mantener esa relación estratégica bipartidista, bicameral y siempre buscando profundizar en beneficio de los dos países".



.Pero el mandatario también se refirió a las versiones sobre la eventual participación electoral de funcionarios de su gobierno en la pasada campaña Estados Unidos.



"A mi aveces me sorprende cuando yo veo ataques de participación electoral. Yo he tenido siempre una pauta y es que cuando uno está en el ejercicio de estas funciones, uno no puede tomar partido en procesos electorales ni aquí ni allá, ni aquí ni fuera de Colombia, porque la responsabilidad está marcada por responder de manera transparente a los ciudadanos", destacó.



Y tras esto reiteró: "Yo si creo qué hoy lo que más nos debe interesar a todos los colombianos es que esa relación bipartidista, bicameral e histórica se mantenga firme y sólida por el interés de Colombia y estoy seguro que con el presidente Biden así será".



Le pude interesar: La estrategia de Suecia contra el coronavirus que Colombia analizará