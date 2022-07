El presidente Iván Duque se refirió este jueves a la oferta de cese del fuego que hicieron algunas bandas criminales al Ejecutivo electo.



“Cualquier carta que ellos envíen tratando de abrir un camino de paz entre comillas, tiene que partir de la base de que lo primero que deben hacer es entregar las rutas del narcotráfico y entregar el negocio. Si no se desmantela la ruta y el negocio estaremos reciclando procesos que fueron fallidos en el pasado”, dijo el jefe de Estado.

Duque dijo que el Clan del Golfo está en un 'plan pistola' porque está tratando de ganar espacio de negociación porque están buscando un "tratamiento benevolente" con la justicia. En ese sentido dijo que lo que hay que hacer es seguirlos combatiendo.



"A esos bandidos no podemos darles ningún tipo de tratamiento político en Colombia porque son narcotraficantes, bandidos, delincuentes y asesinos de líderes sociales", dijo el Jefe de Estado.



En concreto sobre la carta enviada por varios jefes de organizaciones delictivas, Duque dijo que con narcotraficantes no hay nada para negociar "porque el narcotráfico no está para la venta".



