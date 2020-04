'Hay una probabilidad grande de que el coronavirus nos impacte': Duque

El presidente Iván Duque reiteró este domingo que el coronavirus es una enfermedad que permanecerá por mucho tiempo y que no se puede esperar que una vez termine la cuarentena va a desaparecer.



Por eso dijo que aquí tenemos que tener una conciencia "de que hay una probabilidad grande que el coronavirus nos pueda impactar".

Comentó que por eso no solamente "tenemos que adoptar las mejores medidas, sino que también debemos tener mucha conciencia de nuestro comportamiento, no solo para que nos protegemos nosotros mismos, sino para que protejamos a los demás".



El mandatario volvió a hablar del aislamiento inteligente y explicó que hay que tener claro que los países, pensando en su desarrollo, pueden ir con protocolos de bioseguridad retomando su vida vida laboral o vida productiva, pero teniendo muy claro que" nuestro comportamiento y nuestras vidas no van a volver a ser como estaban hace unos meses, pues las restricciones se van a seguir manteniendo".



Afirmó que, fundamentalmente, habrá restricciones en términos de eventos, de espacios de aglomeración e inclusive las que debemos tener por las mismas prácticas de protección con nuestros seres queridos.



Duque anticipó que ese es un balance "que tenemos que estar estudiando" y recordó que de ese asunto se ha venido hablando con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y con los médicos que lo asesoran.



"Si no hay salud no hay desarrollo social, pues si el desarrollo social se deteriora también trae un deterioro en la salud", señaló

El Presidente también terció en la polémica que se ha suscitado en diversos sectores sobre la conveniencia o no de usar el tapabocas



Aseguró que no hay en este momento un gran consenso médico al respecto, pero destacó que ya el Ministerio de Salud fue muy claro en que todas las personas que usen transporte público lo utilicen.



"Yo diría que ahí hay un poco de autonomía de parte de ustedes en el uso", dijo el jefe e Estado.



De todas maneras el mandatario destacó que el tapabocas es un mecanismo que se puede utilizar si tenemos algún síntoma de gripa y que la recomendación de muchos países es que se use.



