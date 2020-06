Presidente Duque habló de la importancia de los derechos humanos

En la tarde de este miércoles, el presidente Iván Duque estuvo en la clausura del conversatorio Juntos lo hacemos posible: empresas y derechos humanos, que tuvo la presencia de la Consejería para los derechos humanos y asuntos internacionales, en cabeza de Nancy Patricia Gutiérrez.

El presidente resaltó la labor que ha hecho la consejería en materia de lucha por los derechos humanos y dijo que es, precisamente, en los momentos difíciles donde se deben dejar a un lado las discusiones para buscar un objetivo común.



Afirmó que ahora el mundo tiene dos maneras de ver la coyuntura actual: desde la pesadumbre, con graves efectos y grandes adversidades o desde una óptica humana para entender los “llamados que nos hace esta circunstancia”.



También habló de la importancia de la resiliencia y de la solidaridad ante las adversidades que se están afrontando por la emergencia, por lo que invitó a la ciudadanía a ser más sensibles y conscientes frente a los bienes y servicios que se tienen.



El mandatario aprovechó la ocasión para decirles a los colombianos que cumplan con las medidas establecidas en medio de la contingencia, afirmó que al virus hay que ganarle con “pasión colectiva” y que “si queremos ser vivos y no usar el tapabocas, al no cumplir el aislamiento o al no cumplir con el distanciamiento físico, fallamos”, aseguró el mandatario y dijo que es el momento para que los ciudadanos sean disciplinados para poder avanzar.



