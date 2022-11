El expresidente Iván Duque, luego de más de 100 días de haber dejado el cargo de jefe de Estado, se refirió ayer a temas que manejó en su gobierno y a asuntos de coyuntura. Lo hizo en el lanzamiento del libro Duque, su Presidencia, editado por Villegas editores.



Tambièn puede leer: 71 por ciento de colombianos en desacuerdo con eliminar las EPS



El texto es una gran síntesis fotográfica y escrita de las principales obras que realizó el presidente Duque durante su mandato, entre 2018 y 2022, y está escrito por Alejandro Salas y fotografiado principalmente por Nicolás Galeano.

En la obra se exponen asuntos claves que el exmandatario abordó en su gobierno, como la crisis migratoria venezolana, las relaciones internacionales, el desarrollo de su política ‘paz con legalidad’, el manejo de la pandemia de covid-19, entre otros.



El libro tiene un prólogo del nobel Mario Vargas Llosa –uno de los referentes literarios del exmandatario–, quien dice que el exjefe de Estado se desvivió por llevar las buenas ideas a Colombia y que hoy los colombianos lo echarán de menos. “Si hubiera que definir al presidente Duque en términos ideológicos diría que se trata de un liberal”, señala el escritor peruano, tras lo cual indica que “no tiene demasiado entusiasmo por lo que va a vivir Colombia después de Duque”.



Anoche, a su arribo al recinto, el expresidente comenzó con un saludo a los asistentes y agradeció el hecho de que lo estuvieran acompañando en este evento especial.



Duque, quien en un conversatorio con Andrés Mompotes, director de EL TIEMPO, y Vicky Dávila, directora de la revista Semana, no solo aprovechó para referirse al texto, sino para también hablar de algunos temas de la coyuntura actual del país y a contar anécdotas de su gobierno.

Uno no puede jugar con la salud de un país por factores ideológicos, uno tiene que pensar en el servicio FACEBOOK

TWITTER

El ex presidente destacó que el día que terminó la presidencia le dijo a su esposa que lo más importante era estar juntos.



Y uno de los asuntos en los que más ahondó tuvo que ver con el Eln, grupo con el que el actual gobierno acaba de iniciar unos diálogos.



“Mi voz jamás será un obstáculo para la construcción de paz en Colombia”, destacó

En su disertación sobe este tema dijo que al equipo negociador “le deseo que vaya bien” sin “que caiga en la ingenuidad de permitir que se mantenga mesa de conversación mientras el Eln sigue lacerando al pueblo colombiano”. Por eso señaló que “no se pueden tolerar actos de terrorismo, secuestros y asesinatos mientras se habla de paz”.



De todas maneras el expresidente aseguró que a la mesa se tiene que llevar una posición firme y “el Estado no puede aceptar cese al fuego bilateral, porque el Estado nunca se equipara al terrorismo”.



Otro de los asuntos que abordó estuvo relacionado con el sistema de salud. “Si lo destruyen si se van a dar cuenta de lo que es tener un mal sistema de salud”, aseguró.



“Uno no puede jugar con la salud de un país por factores ideológicos, uno tiene que pensar en el servicio”, señaló para agregar “no le metan ideología al sector de la salud porque pueden llevar al país a una situación caótica”



Igualmente se refirió a lo que tiene que ver con la política exploración de hidrocarburos en el país. “Uno no puede decir apague el sector porque ideológicamente soy enemigo del sector (...) No maten la gallina de los huevos de oro” dijo Duque sin hacer referencia a nadie en particular.



El expresidente también hizo referencia al tema pensional. “Esto no es un tema político esto no es un tema de Petro, de Santos o de Uribe, este es un tema de los colombianos y el ahorro de los trabajadores no es plata de bolsillo de ningún gobierno”, dijo Duque al señalar que ese sería un ‘corralito’.



En la charla que se prolongó por más de hora y media, al exmandatario se le vio emocionado. Asistió buena parte de los miembros de su equipo de gobierno. Incluidos exintegrantes de la cúpula militar.



Le puede interesar: Los cinco ejes del reinicio de los diálogos entre el Gobierno y el Eln