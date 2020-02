El diálogo de Duque con la tripulación que va por colombianos a China

El presidente Iván Duque sostuvo este sábado una charla telefónica con miembros de la tripulación y del equipo que viaja en el avión Júpiter que va rumbo a China para recoger a los colombianos que se encuentran en la ciudad Wuhan, la cuna del cornavirus

“Dios los bendiga y les deseo lo mejor en esta tarea. De verdad, ustedes son héroes que merecen todo el aplauso de nuestro país”, le dijo el mandatario al coronel Rolando Aros, comandante del avión FAC-1202, que tiene la misión de llegar a la ciudad de Wuhan para retornar a sus hogares a los colombianos.



Duque también habló con el médico Jorge Luis Díaz, del Instituto Nacional de Salud, durante la escala que la aeronave hizo en la Base Aérea Scott en la ciudad de San Luis, Estados Unidos, esta mañana.



Duque le dijo al coronel Aros que esta misión es un “acto de valentía y de apoyo a nuestro país” y le pidió extenderle a todos su admiración y gratitud,. "Estaré muy atento, no solamente hablando con ustedes, sino, además, esperándolos acá con ansiedad para hacerles el reconocimiento que se merecen”, aseguró.



“Dígale, coronel, a todos los tripulantes, a todo el equipo médico: gracias, gracias de corazón. Aquí los espero a los tres en la Casa de Nariño, aquí quiero rendirles un homenaje; gracias por ser este símbolo de patriotismo y de, también, solidaridad con nuestros compatriotas”, le dijo el mandatario.



: “¡Qué Dios los bendiga! Qué tengan un excelente vuelo y estaré en contacto con ustedes”, fue la despedida del jefe de Estado al oficial.



Enseguida el diálogo fue con el médico Díaz. “Usted sabe, además, mi compromiso con el Instituto, que vamos avanzando en la certificación. Me siento muy orgulloso de que ustedes hayan sido reconocidos como epidemiólogos de las mejores condiciones en el mundo. Eso para Colombia es un gran triunfo”, le dijo..



“Quiero que sepa que lo admiramos, lo apreciamos, y aquí lo esperamos de regreso para rendirle homenaje”, le dijo.



“Acá los esperamos; les deseo lo mejor. Estaremos no solamente orando por ustedes, sino esperándolos con mucha ansiedad. ¡Qué Dios los bendiga”, afirmó por último el presidente Duque.