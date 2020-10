Duque habló con Feliciano Valencia y le expresó su solidaridad

Luego de que el senador Feliciano Valencia Medina, líder indígena nasa del Cauca y senador por Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), denunciara este jueves que sufrió un atentado contra su vida en la vía que conduce entre el corregimiento el Palo y Tacueyó, en el punto el Tierrero en Toribío, Cauca, el presidente Iván Duque lo llamó y le expresó su solidaridad.



En la llamada que sostuvieron por alrededor de diez minutos, el Mandatario además le expresó su preocupación por lo ocurrido, y le dijo que le dio instrucciones al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; al comandante general de las Fuerzas Militares, Luis Fernando Navarro Jiménez; al comandante del Ejército Nacional, Eduardo Enrique Zapateiro y al director Nacional de la Policía, Óscar Atehortúa de ponerse al frente de la situación. Navarro confirmó que el comandante del Ejército en el Cauca se esta trasladando a la zona para evaluar la situación.

Feliciano Valencia, líder indígena del Cauca. Foto: Juan Carlos Quintero / EL TIEMPO

La ministra del Interio también rechazó el hecho y advirtió que le ofrecieron ser evacuado de la zona en helicóptero "pero aseguró que no es necesario".



La jefe de la cartera política explicó que según el reporte de la Unidad Nacional de Protección, el vehículo recibió tres impactos de bala pero no sufrió daños mayores y pudo salir de la zona.



"La zona rural en la que se encuentra el senador Valencia es muy compleja. Allí delinque la disidencia de las Farc Dagoberto Ramos. Estamos en contacto con el gobernador del Cauca, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y el Cuerpo Élite de la Dijin para que inicien las investigaciones del caso", señaló la ministra del Interior.



La asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca -ACIN- advirtió en un comunicado que el atentado fue con disparos de fusil contra el vehículo en que se desplazaba el senador Feliciano Valencia. "La camioneta tiene tres impactos de bala en los costados y en la parte posterior", señalaron.



El senador se dirigía a la conmemoración de la masacre de La Luz, donde fueron asesinadas cinco personas en el casco urbano de Tacueyó el 29 de octubre de 2019. Valencia ya se encuentra en zona segura con el acompañamiento de la guardia indígena.



"Acabo de sufrir un atentado contra mi vida en el vía que conduce entre el corregimiento el Palo y Tacueyó en el punto el Tierrero en Toribío - Cauca. Salí ileso gracias a la madre naturaleza", trinó el congresista al hacer el anuncio.



Acabo de sufrir un atentado contra mi vida en el vía que conduce entre el corregimiento el Palo y Tacueyó en el punto el Tierrero en Toribío - Cauca.

Salí ileso gracias a la madre naturaleza. — Feliciano Valencia 🌽 (@FelicianoValen) October 29, 2020

