'Alias Jesús Santrich es un mafioso': Duque

Después de que la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de Jesús Santrich, el presidente Iván Duque aseguró que el exguerrillero de las Farc "es un mafioso".

El mandatario, quien se pronunció unas horas después de la decisión del alto tribunal, aseveró que es un respetuoso de las institucionalidad y de la separación de poderes, pero no se puede desconocer que el narcotráfico es un delito que le ha hecho mucho daño al país, por lo que se debe enfrentar con "firmeza y determinación".



Duque aseguró que en el caso de Santrich se deben llamar "las cosas por su nombre:

alias Jesús Santrich es un mafioso, y las evidencias que conoce el país son las de un mafioso que estaba negociando el envío de un cargamento de cocaína", dijo el mandatario desde el foro Hablemos de protección social en Colombia, en el Club El Nogal, de Bogotá.

Para el jefe de Estado no hay duda de que los hechos por los cuales Santrich está preso desde abril del 2018 ocurrieron después de la firma de los acuerdos.



Para el mandatario la reincidencia es una "humillación al pueblo colombiano", por lo cual no debe aceptarse. "En ese sentido que hace unos días respaldé la apelación que hizo el señor Procurador ante la justicia transicional, y es en ese sentido que también respaldo la solicitud que ha hecho la Procuraduría el día de hoy para que se proceda nuevamente con su detención".



Duque agregó que "los mafiosos tienen que estar en la cárcel y tienen que recibir una sanción ejemplar por parte de la sociedad colombiana" y solo así se podrá acceder a la genuina verdad, justicia, reparación y no repetición.



