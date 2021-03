Duque habla sobre la reforma tributaria que radicará la próxima semana

Este viernes, en el programa Pregunta Yamid, que conduce el periodista Yamid Amat, el presidente de la República, Iván Duque, habló sobre algunos temas de la actualidad del país, entre ellos la nueva reforma tributaria.



(Le recomendamos: Ingresos desde 2 millones de pesos, ¿a pagar renta?)



El jefe de Estado se refirió a puntos de esta reforma que, según anunció, se radicará a finales de la próxima semana en el Congreso.



Manifestó, por ejemplo, que respalda la propuesta de gravar las llamadas 'megapensiones', las cuales, dijo, están por encima de los siete millones de pesos.



(De interés: ‘Sistema tributario necesita con urgencia una reforma’)

Asimismo, explicó que los pensionados que reciban más de 10 millones de mesada deberán contribuir con el programa de protección a los más vulnerables, pero fue enfático en que "las pensiones de menos de tres salarios mínimos no deben ser gravadas".



Duque se refirió a las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios, que analizó el sistema de impuestos nacionales y entregó esta semana su diagnóstico.



(En contexto: La receta de expertos para IVA, 4 x 1.000, renta y otros tributos)



Para el primer mandatario, en este momento no es conveniente eliminar el impuesto del 4 × 1.000 a las transacciones financieras, como lo sugirió la Comisión, que señaló que se trata de un gravamen antitécnico.



Duque dijo que no había condiciones para hacerlo. Sin embargo, le extendió una invitación al Congreso para que debata la posibilidad de desmontarlo de manera gradual en un futuro.



Por otro lado, aseguró que "no habrá IVA para la canasta familiar básica de alimentos y servicios", aunque aclaró que sí se cobrará ese impuesto a productos que solo consumen "las élites".



Así, reiteró el anuncio que ya había hecho en diálogo con periodistas de EL TIEMPO sobre haber impartido instrucciones claras a su equipo sobre la no inclusión de alimentos básicos como la carne, el pollo, los huevos y la leche.



(Además: Los productos que deberían pagar IVA y los que no, según expertos)



Con esta nueva reforma, el Gobierno Nacional espera recaudar cerca de 1,5 % del PIB para compensar el déficit fiscal y los gastos derivados de la atención de la pandemia.



Una de las propuestas de las que más se ha hablado, y que ha generado polémica, es la posibilidad de que el impuesto de renta para personas naturales comience a pagarse a partir de ingresos de 2 millones de pesos al mes. De hecho, una fuente del Gobierno le dijo a este diario que a los nuevos declarantes se les aplicaría una tarifa del 2 por ciento, lo que significa que pagarían 120.000 pesos de impuesto de renta al año.



Sin embargo, en la entrevista de este viernes, el jefe de Estado no precisó el monto a partir del cual se impondría el impuesto, solo se limitó a explicar que la idea es que las personas que más tienen ingresos sigan pagando y que aquellas que no pagan ahora sean solidarias con los más vulnerables.



(Lea también: Duque defiende a Santos y Uribe en caso de 'falsos positivos')



Duque pidió, además, que la reforma tributaria que tramitará su Gobierno sea llamada "la agenda para la transformación social sostenible".



Al respecto, también explicó que en esa agenda contempla mantener el subsidio a la nómina durante el resto del año y que tanto el Ingreso Solidario como la devolución del IVA sean permanentes y con montos más altos.



Cabe recordar que esas tres medidas se crearon en el marco de la emergencia sanitaria para ayudar a los más afectados por la pandemia.



Precisamente, sobre la pandemia, el primer mandatario confirmó que este sábado llegarán al país más de un millón de dosis de la vacuna. Por un lado, el primer lote de 245 mil dosis de AstraZeneca, a través del mecanismo COVAX. Y por otro, 774.320 dosis de Sinovac.

Más noticias de Política:

- Las razones del hundimiento de la propuesta de extensión de periodos

- Los nombres más raros que registraron en Colombia en 2020

- Aguacate Hass de Colombia llegará a Corea del Sur

ELTIEMPO.COM