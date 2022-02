El presidente Iván Duque considera que se está usado a Aída Merlando, congresista prófuga en Venezuela, para forzarlo a reanudar relaciones con el régimen de Nicolás Maduro.

En entrevista, en la mañana de este lunes con Caracol Radio, el jefe del Estado dijo: " Yo nunca he tenido rabo de paja, por eso me arrimo a las candelas ¿Cuándo capturan a Merlano? En abril de 2018, ¿cuándo intervienen las autoridades? En las elecciones parlamentarias de 2018. Después de que la llevan a la sanción de la Corte, elude la sanción y va a Venezuela, qué curiosidad, donde no teníamos una relación allá".



"Si ella tiene algo que decir, que diga el día, el lugar y hora donde ha tenido un encuentro conmigo. Que lo diga, porque no lo puede decir, no lo tiene", explicó sobre la acusación de Merlano en contra suya.



"¿Qué tiene que hacer? Entregarse a las autoridades, que diga lo que tenga que decir. Si ella tiene que venir y decir la verdad, que lo haga, le sirve a Colombia, pero que se entregue sin pretextos porque eludió a la Corte Suprema de Justicia", aseguró.



Duque explicó que ya se hizo la solicitud por la prófuga: "Nosotros ya la pedimos a la Asamblea Nacional. Nosotros hemos tenido que proceder a casos de delincuentes venezolanos y lo hemos mantenido bajo justicia de Colombia porque allá no hay justicia carcelaria. No lo hemos enviado, así como 14 países".



Duque dijo también: "La señora Merlano se le voló a la Corte Suprema, no a mí, se le voló a las autoridades judiciales. Lo mismo que está haciendo en Venezuela lo puede hacer acá. La Asamblea Nacional también le hizo el requerimiento a las autoridades judiciales y no la han querido enviar, porque la quieren utilizar como una herramienta de chantaje para que Colombia reconozca a Maduro".



Duque se mostró categórico: "Ella no es perseguida política, no es presa política. La solicitud se hizo a la Asamblea Nacional de allá".



Sobre las relaciones con Venezuela, Duque explicó: "Cuando yo me posesiono a la presidencia, Colombia llevaba como 2 años sin embajador en Caracas. En mayor de 2018, mi antecesor desconoció los resultados de Nicolás Maduro y no fue un hecho unilateral. Mi antecesor, en Lima, acuerda desconocer. En enero de 2019 hay más de 60 países que no reconocen a Maduro y que reconocen a la legitimidad y que reconocen al presidente interino como vocero. Maduro amenaza al personal consular y le dice que tiene 48 horas para dejar Venezuela y no hay condiciones para volver".



"Yo duré año y medio pidiendo a los grandes narcotraficantes y decíamos que en Venezuela, pero no, que era carreta mía. Y allá cayeron ellos. Estaban protegidos por grupos de la Fuerza Nacional Venezolana", dijo.



"Hemos ventilado esto internacionalmente hasta el punto que los países que reconocen a Guaidó ven las violaciones donde sanciona y se debe inculpar a los regímenes que patrocinan a estos territorios", aseguró.



"En 2019 se dañaron las relaciones consulares porque Maduro violó estos acuerdos. Nosotros mantuvimos estas relaciones cuando varios países no lo hicieron. Mientras el mundo ha manejado la situación de crisis migratoria, nosotros sin ser un país rico y con muchos problemas, presentamos estrategias para ellos, en los que pueden ir por vivienda, salud, vida. Esto ha tenido reconocimiento global y muestra fraternidad nuestra hacia el pueblo colombiano", sentenció.



POLÍTICA