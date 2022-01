Un carro bomba en Saravena, Arauca, el cual dejó a 20 personas heridas y una muerta, fue uno de los últimos capítulos de la guerra que hoy se vive entre el Eln y las disidencias de las Farc. Frente a quienes afirman que la manera de poner fin al conflicto con el Eln es una salida negociada, el Gobierno, en cabeza del presidente Iván Duque, ha sido enfático en que mientras no cesen lo actos narcoterroristas, no hay posibilidad de diálogo. El Presidente contestó a EL TIEMPO sobre la situación con el Eln y la no participación en un seminario en Suecia sobre diálogos.



¿Presidente, por qué el Gobierno cambió de opinión y en el último momento descartó el viaje del comisionado de Paz a Suecia para asistir a un evento convocado con el objetivo de hablar sobre el Eln?

Se trataba de un foro en Suecia, y ante la designación del alto comisionado para la Paz como consejero encargado de Seguridad Nacional, evaluamos que su viaje debía suspenderse para iniciar sus dos responsabilidades. En adición a eso, debido a los actos terroristas del Eln en Arauca el mensaje frente a los actos criminales de ese grupo debía ser claro y es que el Gobierno no se va a prestar para discursos oportunistas que pretendían convertir el seminario en una puerta de legitimación de la falsa voluntad de paz que caracteriza al Eln.

En ese evento, organizado por una agencia estatal sueca, finalmente se presentó como primera conclusión que la paz implica una apertura del Eln y el Gobierno, ¿cuál es su posición al respecto?

Cuando llegué a la Presidencia evaluamos durante 90 días los resultados de los 17 meses de diálogos entre el gobierno anterior y el Eln. ¿Que encontramos? En 17 meses asesinaron a más de 100 personas, secuestraron más de 10 personas y perpetraron más de 400 actos terroristas. Ante eso dijimos que solo se abriría una oportunidad si el Eln ponía fin a sus actos terroristas y liberaba a todos los secuestrados. ¿Cómo respondió el Eln? Masacrando a 22 jóvenes estudiantes de la Escuela General Santander y continuando con sus actividades ilegales de narcoterrorismo. Dicho todo eso, nuestras condiciones han estado siempre intactas y, además, logramos la reforma constitucional que dice con claridad que ni el narcotráfico ni el secuestro son delitos conexos al delito político y, por ende, no son amnistiables. Además, hemos sido el primer gobierno en extraditar a los EE. UU. miembros de ese grupo por narcotráfico y hemos golpeado a bandidos como ‘Uriel’ y ‘Fabián’, los más importantes cabecillas de esa organización en Colombia.



El año pasado se reveló que el Gobierno aceptó los oficios de el Vaticano para buscar canales con el Eln, ¿en qué quedó eso? y ¿la Iglesia puede seguir teniendo ese rol?

Valoramos todo el apoyo que le ha brindado a Colombia el papa Francisco y la Iglesia. Ellos también saben con claridad que sin la liberación de todos los secuestrados y poner fin a todos los actos criminales no habrá posibilidad alguna de un diálogo.

Habitantes de Saravena salieron masivamente a las calles el viernes para rechazar los actos de violencia en la zona. Foto: Archivo Personal. EFE

¿Cuál es el balance de la estrategia para enfrentar a este grupo, ante el aumento de sus acciones criminales en varias zonas del país?

Hemos golpeado a ‘Uriel’, ‘Fabián’, ‘Elefante’, que han sido los cabecillas más peligrosos, entre muchos otros; han sido 108 neutralizaciones de esa organización, hemos, además, logrado que 943 integrantes se desmovilicen individualmente; miles de capturas, cientos se han sometido a la justicia y 4 han sido extraditados por narcotráfico. Ellos siempre apelan al terrorismo cobarde que ahora planean con la protección del régimen dictatorial de Maduro, pero seguiremos enfrentando con contundencia la amenaza y develando sus vínculos con políticos, empresas y contratistas que se han prestado para el lavado de activos.

¿Cómo se va a garantizar la seguridad de los habitantes de Arauca en medio de la guerra abierta entre el Eln y las disidencias de las Farc?

Con más control territorial de la Fuerza Pública, golpeando las estructuras económicas del Eln y las disidencias de las Farc y con más inteligencia y contrainteligencia para anticipar sus actos. Seguiremos sacando de circulación símbolos del mal. En las últimas semanas hemos enviado 600 hombres de refuerzo, entre ellos efectivos de Fuerzas Especiales y del Gaula; se han entregado botes artillados que pueden actuar en zonas de bajo calado, así como vehículos blindados.





¿Qué inversiones se están haciendo en Arauca para enfrentar este desafío de forma integral?

Este es el gobierno que más recursos ha invertido en Arauca. La inversión total en el departamento es de 1,8 billones de pesos entre lo que está las vía La Lejía-Saravena, que empezó construcción en el 2021; la Vía Belem-Socha-Sacama-La Cabuya-Paz de Ariporo, que está en ejecución; más de 140.000 millones en vías terciarias, y además hemos aportado en nuestro gobierno el 50 % de todos los giros sociales que ha recibido el departamento en 20 años. Hoy también hay más de 3.600 jóvenes en matrícula gratis y tenemos más de 26.000 familias en Ingreso Solidario, además de haber aumentado un 700 por ciento los beneficiarios de jóvenes en acción. Todo esto hace que nuestro gobierno sea el de mayor inversión social.

¿Está garantizado el normal desarrollo de las elecciones de este año en zonas con presencia de grupos ilegales armados como este?

El Plan Democracia está en curso para garantizar la seguridad del proceso electoral. El Eln, como ya lo ha intentado, quiere interferir en el proceso y brindar apoyos escondidos a candidatos, además de tratar de generar miedo en lugares del país donde han influenciado autoridades locales. Ese plan no lo van a llevar adelante y se encontrarán con la respuesta contundente del Estado.

¿Algún mensaje final para el Eln y los grupos que empezando el 2022 aumentan sus amenazas al país?

El Eln no puede seguir hablando de paz cometiendo toda suerte de actividades de narcoterrorismo. Este Gobierno le ha asestado los golpes más duros y no dejará de cumplir su deber. La invitación para ese grupo es a la desmovilización. El Estado no descansará un solo día en luchar contra el terrorismo.

