Duque defiende la transparencia de su campaña

El presidente Iván Duque defendió en la mañana de este jueves la transparencia financiera de la campaña que lo llevó a la primera magistratura del Estado.

Duque negó haber tenido una relación con José Guillermo Hernández, conocido como Ñeñe Hernández.



El Jefe del Estado rechazó la posibilidad de que él hubiera manejado dineros de la campaña porque toda la plata se manejó de manera transparente por Luis Guillermo Echeverri, Luigi Echeverri.



La tajante afirmación fue hecha en una extensa entrevista con La W Radio.



Duque insistió en la entrevista en la limpieza con la que se manejó la plata con la que se financió la campaña y cortó, según su argumento, cualquier vínculo con el escándalo de El Ñeñe.



Este tiene que ver con unas conversaciones interceptadas, de manera legal, al ganadero que sugiere una posible compra de votos para favorecer la elección del Presidente.



El Ñeñe era un narcotraficante y testaferro, asesinado en mayo de 2019 en Brasil, y quien en los audios conocidos hasta ahora habla con la María Claudia Daza, conocida como Caya Daza, asesora en su momento del expresidente Álvaro Uribe, en su unidad legislativa.



Duque reconoció que sí tuvo una relación con ella como con otros miembros del equipo de trabajo en el Senado del expresidente, pero insistió en que todo los dineros de la campaña fueron manejados exclusivamente por Echeverri, tal como se notificó a las autoridades competentes.



El Presidente dice que él no puede controlar las llamadas de personas que hablan "fanfarronamente" sobre él.



En la charla el Presidente hizo, además, un balance de lo que han sido sus dos años de Gobierno. A la pregunta del periodista Julio Sánchez sobre los momentos más duros que ha tenido en este tiempo, Duque mencionó dos hechos.



En primer lugar el día atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el 17 de enero de 2019, que dejó 23 personas y un centenar más de heridas.



Y también esta semana con la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictar detención domiciliaria a su mentor Alvaro Uribe Vélez.



Duque reflexionó sobre el esfuerzo diario que significa la tarea de gobernar y puso de ejemplo a Uribe quien ahora vive semejante circunstancia.



Y reconoció el impacto que ha tenido, no solo para él sino para todos los colombianos, la pandemia del coronavirus.



En diálogo con la emisora, Duque, hizo un balance de sus dos años de gestión en el cargo y también habló de otros temas de actualidad.



Así, por ejemplo, se refirió a la decisión de la Corte Constitucional de tumbar el impuesto solidario por el COVID-19 con destinación específica a la clase media vulnerable y trabajadores informales.



"El impuesto solidario era por tres meses y tenía una carga que aumentaba con el ingreso, eso era equidad. Además, los servidores públicos tenían más estabilidad laboral, pero el tema siempre generó controversia", indicó el presidente.



Por otra parte, el presidente Duque habló acerca de su defensa al senador Álvaro Uribe, a quien le fue ordenada detención domiciliaria:



"Yo soy guardián de la institucionalidad en virtud de mi compromiso con la constitución de Colombia. Yo he dicho que Álvaro Uribe ha sido atacado y siempre se ha presentado ante la justicia".



Además, respondió a las críticas en su contra por su defensa al exmandatario:



"Hay que preguntarse: ¿por qué una persona como Uribe, que ha ejercido como presidente, no puede defenderse en libertad? Plantear eso no es meterme en ninguna competencia. El doble rasero es complejo".



(Noticia en desarrollo)

