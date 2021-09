Los dardos de Duque al socialismo del siglo XXI

El presidente Iván Duque al intervenir este jueves en el Congreso Nacional de Comerciantes aseguró que defender la democracia es defender la iniciativa privada, pero también fue tajante al señalar que la democracia "tiene amenazas".



En su intervención ante los comerciantes el presidente Duque dijo que la democracia todos la sentimos como propia, cercana, permanente y presente nuestras vidas. Sin embargo, el mandatario destacó que hay que reconocer siempre que la democracia tiene amenazas.



Duque contó que el pasado miércoles participó en un foro de la iniciativa de democracia de España y las Américas donde dijo que hay muchos sátrapas que quieren valerse de la reelección indefinida en América latina para pasar de democracias a dictocracias y después a dictaduras. "La democracia tiene amenazas", insistió al mandatario.



Para Duque, a la democracia la amenazan los discursos del odio y de la polarización, de la destrucción, "pero también la amenazan los discursos que quieren atentar contra la libertad económica".



El jefe de Estado reiteró que un país prospera cuando tiene reglas de juego y de entendimiento entre el Estado y el empresario, pero también entre el empresario y el trabajador.



Dijo que los "discursos trasnochados del socialismo del siglo XXI amenazan la democracia y la mayor amenaza de ese socialismo del siglo XXI es cuando pretenden, por ejemplo, decir qué sectores sí y qué sectores no".



El Presidente destacó que los sectores que están en las actividades lícitas solamente pueden ser regulados a través de las instituciones por lo que señaló que no se puede "buscar cercenar su existencia por caprichos ideológicos".



En su opinión, no puede nadie pretender con el dedo inquisidor decirle a un país que cierre un sector que representa más del 40 % de las exportaciones o más del 35 % de la inversión extranjera directa.



Para el jefe de Estado, insinuar eso es desde ya sentenciar al fracaso a una sociedad que no tiene fácilmente como reemplazar esos ingresos.



Según Duque, la democracia también está amenazada cuando salen a decir con esas mismas palabras del socialismo del siglo XXI que hay tierra que hay que quitarle a alguno y entregarle a otro y tratar de insinuar la expropiación.



Y dijo que también está amenazada cuando pretenden decirle al empresario cómo maneje el negocio, a quién le reparte, cuánto le reparte y cómo le reparte, porque eso es algo solamente propio los regímenes autoritarios y autocráticos que han acabado la iniciativa privada en el mundo.



Para Duque, "defender la iniciativa privada es defender la democracia".



En opinión del jefe de Estado, un país progresa cuando respeta al sector privado, cuando no se le llama rico al empresario para enfrentarlo con el discurso de llamar al trabajador pobre.



"No puede ser el capricho ideológico de quien aspira gobernar el país el que dicta el futuro de las reglas de la economía", enfatizó el mandatario sin mencionar a nadie.



Duque terminó diciendo que el aspirante presidencial que no tenga la convicción de defender la iniciativa privada está siendo vergonzante frente a un país que tiene en el emprendimiento una de sus principales características

.