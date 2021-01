Duque extiende el aislamiento selectivo hasta el 28 de febrero

Este miércoles, el presidente Iván Duque anunció que el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable se extiende hasta el 28 de febrero, que es la misma fecha en que culmina la emergencia sanitaria.

El jefe de Estado aclaró que esto se hace con el objetivo de contener la propagación de la pandemia y tomar medidas en algunas regiones específicas.



(Le puede interesar: Este es el cronograma de vacunación para el 2021)



"Tenemos lineamientos muy claros para seguir dando pasos hacia el control de la pandemia, pero también la reactivación segura, y tener unos niveles de alerta, como lo son la ocupación de la Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que debe ser siempre uno de los indicadores más relevantes para la toma de decisiones del Ministerio de Salud con los gobernantes locales", aseguró el Presidente.



Esto significa que se mantienen las restricciones de eventos de carácter público, discotecas y lugares de baile, y el consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos y establecimientos de comercio que no están en piloto.



Adicionalmente, el mandatario advirtió que si hay una variación negativa en el comportamiento de la pandemia o un aumento de uso de camas de UCI, tomarán las medidas específicas.



(Además: El contagiado que puso en riesgo a 150 pasajeros)



Por otra parte, para los municipios con ocupación de UCI entre el 51% y el 69%, los alcaldes podrán solicitar medidas especiales, previa autorización de los ministerios del Interior y de Salud.



En el caso de los municipios con ocupación de UCI que sea igual o inferior al 50%, no podrán ser sujetos de medidas especiales.



(No se quede sin leer: Esta es la nueva tarifa del pasaporte colombiano en 2021)

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET​