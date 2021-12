El presidente Iván Duque defendió en la mañana de este lunes su propuesta de aumentar el salario mínimo un 10,07% lo que, según dijo, “sería el aumento” más “alto en términos reales desde hace 50 años".

"La propuesta que lanzamos ha tenido un buen recibo del sector empresarial y veo muy difícil que los sindicatos se opongan", dijo el jefe del Estado en diálogo con Blu Radio.



En la entrevista con este medio, el mandatario aseguró que su posición no es producto de la improvisación ni la emoción. Además, remarcó que no hay un cálculo político en pedir el aumento.



"Esto no es una decisión de ventolera, esto no pasó de un día para otro. Llevo varios meses haciendo este análisis con el Ministerio de Hacienda, con el Ministerio de Trabajo. Vengo teniendo reuniones con empresarios desde hace más de tres meses", declaró.



"Se trata de llegar a esa decisión sobre varios elementos de juicio. Aquí se trata de solidaridad. El país estuvo muy afectado el año pasado por la pandemia y ha mostrado su capacidad de resiliencia y de reactivación. Somos una de las economías que más ha crecido en el mundo. Esto no ha sido artificial, ha sido posible gracias al esfuerzo de empresarios y los trabajadores", agregó.



"Aquí no hay cálculo político, hay un cálculo de buscar más solidaridad", complementó.



Este domingo, justo antes de que se conozcan las propuestas de empresarios y trabajadores sobre el incremento del mínimo para el 2022 en la Comisión de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, Duque hizo su propuesta.



De este modo, cerca de 5 millones de colombianos devengarían un básico de 1 millón de pesos más auxilio de transporte.



Gremios como la Andi respaldaron el anuncio; las micro y pequeñas empresas dicen que no podrían responder a ese ajuste.



POLÍTICA