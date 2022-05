La decisión del Gobierno de Joe Biden, de suavizar algunas de sus sanciones a Venezuela, fue celebrada por el presidente Iván Duque, quien consideró que esta se debe a la política del "cerco diplomático" impulsada por él.

Duque, además, aplaudió que se promueva el diálogo entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición que se ha venido adelantado, con tropiezos, en México, porque representa un “triunfo de la resistencia democrática venezolana y, además, es un triunfo del cerco diplomático”.



El jefe del Estado aseguró, asimismo, que Maduro no logró su cometido de que se libere a Álex Saab, detenido en una cárcel de Estados Unidos y que era una de las condiciones del oficialismo para avanzar en la mesa en una conversación con la oposición.



“Maduro había dicho que no se volvía a sentar hasta que liberaran a Saab, y no se lo liberaron; él está extraditado y seguirá procesado. Además, lo llevó la presión internacional (a Maduro) a tener que volverse a sentar con la resistencia democrática para buscar el regreso de la democracia a ese país”, argumentó Duque



“Hay un triunfo de la presión diplomática de Estados Unidos, por la que prácticamente le toca reconocer todos los ultrajes que se cometieron en el pasado a empresas petroleras de ese país y se tiene que retomar también un encadenamiento de producción”, dijo el presidente de Colombia.



“El mensaje que debemos seguir teniendo los países que hemos venido participando en ese cerco y que hemos participado en la presión contra esa dictadura, es mantenerlo vivo para retome la democracia”, reiteró Duque.

EE.UU. alivia sanciones a Venezuela y a Cuba

En las últimas horas, el Gobierno estadounidense sorprendió al anunciar la flexibilización de algunas sanciones que pesaban contra el régimen venezolano de Nicolás Maduro.



Esta decisión, además, se conoció horas después de que el presidente Joe Biden hizo un gesto similar de levantar algunas de las restricciones contra Cuba reimpuestas durante los cuatro años de Donald Trump en la Casa Blanca.



Sobre lo de Venezuela, Washington le otorgará una licencia limitada al grupo petrolero estadounidense Chevron para que pueda negociar directamente con la petrolera estatal venezolana PDVSA.



Esto buscaría presionar para que se restablezcan las negociaciones en México entre el oficialismo y la oposición, las cuales quedaron en un punto muerto luego de la extradición de Álex Saab desde Cabo Verde hacia EE. UU.



Si las negociaciones son exitosas, entonces EE. UU. permitirá a la empresa que extraiga y venda petróleo venezolano.



En ese sentido, un alto funcionario estadounidense aclaró que se trata de una “licencia limitada” que permite que Chevron negocie los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela, pero “no permite cerrar ningún nuevo acuerdo con PDVSA”.



Tras el anuncio de Washington, Caracas reclamó el “levantamiento absoluto” de las sanciones.



“Venezuela aspira a que estas decisiones de los Estados Unidos de América inicien el camino para el levantamiento absoluto de las sanciones ilícitas que afectan a todo nuestro pueblo”, escribió la vicepresidenta Delcy Rodríguez en Twitter.



Duque, por su parte, considera que esta decisión es importante que el pueblo venezolano logre retornar a la democracia, "porque para eso es que se está llevando a cabo la mesa en México, para que haya un retorno a la democracia. Yo creo que esa es la lectura que hay que tener y me parece además que el mensaje que demos seguir teniendo los países, que hemos participado en ese cerco y que hemos participado en esa oposición contra la dictadura, es mantenerlo vivo para que retorne la democracia a Venezuela".



POLÍTICA