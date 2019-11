Duque le pide a Pacho Santos presentarse de inmediato en Bogotá

El presidente de la República, Iván Duque, llamó al embajador de Colombia en Washington, Francisco Santos Calderón, y le exigió presentarse de inmediato en Bogotá para que de explicaciones de la polémica conversación que él sostuvo con la designada canciller Claudia Blum y que fue filtrada a los medios.

El país vive hoy una tormenta por el contenido de la conversación que en opinión de Santos fue un diagnóstico de la situación de política externa con quien sería su próxima jefe.



La grabación, que Santos considera ilegal, tiene varias afirmaciones consideradas por distintos analistas de "extrema gravedad". El embajador, sin embargo, cree que en ellas no hay una mala intención sino que se trata de un retrato honesto del panorama que ella va a encontrar cuando asuma su cargo.



La grabación fue divulgada por el diario Publimetro. En estas dicen, entre otras, cosas:



Claudia Blum: Porque hay todo tipo de movimientos que yo estoy aterrada de la chismografía y la cosa, que a mí eso me rueda…



Francisco Santos: Sí, que le resbale. Usted lo tiene que hacer es hacer bien la tarea.



CB: Sí, yo no voy a perder el tiempo en ese tipo de peleas.



FS: Me parece buenísimo. Pero, venga le cuento entonces cómo están las cosas en Estados Unidos. Le voy a hacer como tres panoramas. Ahoritica viene un venezolano para que hables con Guaidó. De una vez, te lo van a pasar ya.



CB: ¿Qué?



FS: Sí, para que lo saludes y están en contacto, porque vas a tener que hablar con él permanentemente.



CB: Sí, yo sé.



FS: Pero bueno, entonces. Quiero hablarte de Estados Unidos, te hablo de Venezuela y te hablo de Europa. Y después de la Cancillería.



Estados Unidos: aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido. No existe. No existe. Trump puso a Tillerson y Tillerson le salió con un chorro de babas. Hace diez años yo venía acá. Yo venía mucho a Estados Unidos mucho porque yo era el que manejaba Derechos Humanos… Entonces yo llegaba al Departamento de Estado y uno sabía cómo funcionaba eso, pero la entrada era siempre al Departamento de Estado. Uno sabía que esto era predecible, que esto iba así. Hoy en día eso se acabó. Es más, te voy a contar una anécdota. Llegué al puro principio y me senté con el embajador de Singapur. Nada más y nada menos. Un país importantísimo para los gringos. Y le pregunté cómo funciona el poder acá. Me dijo: “mire, en la administración pasada”, o sea en la de Obama, “yo iba al Departamento de Estado una vez por semana. Aquí llevo ocho meses y no me importa ir, porque no cuenta”. Eso no quiere decir que Pompeo no tenga peso, pero el resto, nada. Esto está dividido por secretario, subsecretario… De ahí pa’ abajo parece una ONG".



Además, Santos le dice a la designada canciller: “Yo quiero que te conozcan y vamos armando una agenda estratégica, porque Carlos (Holmes Trujillo) no hizo nada. No tenía una estrategia.."



También: "Tengo un problema, no tengo un interlocutor en Defensa, porque Botero (Guillermo Botero, exministro de Defensa) no trabajaba, no venía".



Asímismo, Santos pidió abordar el tema de la política latinoamericana, pero Blum le pidió ayuda para trabajar con el tema de Venezuela.



CB: “Pero entonces Venezuela. Pachito, ayúdeme a pensar. La solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar; sacarlo Estados Unidos (…) tampoco va a pasar… ¿Diálogo? Pues el diálogo ese…”.



“Colombia tiene que jugársela, porque como está, estamos retrasados con Venezuela. La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el Gobierno. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco total. Entonces ahí hay que pensar en una estrategia, yo no sé cuál. Hablé con (menciona dos nombres) y me dijeron: ‘Claudia, lo único es el diálogo, pero un diálogo en donde todos quepan’”.



En la charla, Santos manifesta: “Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola”.



