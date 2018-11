Duque, dispuesto a reunirse con los estudiantes si levantan el paro

El presidente Iván Duque aseguró este lunes que una vez los estudiantes universitarios levanten el paro, está dispuesto a reunirse con ellos.

Así lo manifestó el mandatario durante una entrevista en Rcn Radio: “Conjurado el paro y estableciendo este gran pacto por la educación, estoy dispuesto a reunirme, no solamente con ellos (los estudiantes), es también con los rectores, con los maestros, el sector privado, el sector público, la academia, los analistas, los expertos. Que nosotros podamos darle a Colombia en el Plan de Desarrollo ese pacto por la educación”, aseveró el Presidente.

De igual manera Duque se mostró optimista de que los estudiantes lleguen a un acuerdo con los representantes del Gobierno Nacional, en cabeza de la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en la reunión que sostienen este lunes en la que discuten, entre otras cosas, salvar el semestre.



Además, reiteró que él no es el “antagonista de los estudiantes” y tampoco su “enemigo”. “No soy el contendor ni el contradictor de los estudiantes. Yo lo que quiero es que nos sinceremos por un segundo como país, aquí llevamos 100 días, y en 100 días no se van a arreglar las deudas históricas que existen en muchísimos sectores, y yo he dicho públicamente, me solidarizo con esa causa, comparto esa causa”, explicó el Presidente.



En la entrevista el mandatario hizo un llamado para valorar los esfuerzos que ha hecho el Gobierno. Según Duque, ya hay un presupuesto de más de 41 billones de pesos para la educación “que no se tenían” y hay un presupuesto de más de 4 billones de pesos para la educación superior, que es “el presupuesto más alto de inversión que se haya visto”.

No obstante, al respecto de uno de las principales peticiones de los universitarios, que es adicionar 500.000 millones de pesos al presupuesto para el 2019, el jefe de Estado reiteró que no hay esa cantidad de dinero disponible.



“No están esos recursos, entonces yo no puedo salir como un demagogo a decir venga firmemos un cheque o un cheque chimbo, como era a lo que estábamos acostumbrados”, enfatizó el Presidente.



