Duque se mostró dispuesto a sacrificar reforma a la justicia

El presidente Iván Duque aseguró en la tarde de este viernes que si la reforma a la justicia que el Gobierno presentó al Congreso de la República pierde su esencia, él mismo pedirá al Legislativo que no siga con su trámite.

La declaración del Presidente se produjo en el marco de la celebración del Premio Excelencia en la Justicia y luego de una semana crítica para este proyecto de acto legislativo que busca transformar la rama judicial colombiana, pero que pasa por una mala hora en el Congreso.

“Agradeciendo y reconociendo el trabajo de la señora ministra (de Justicia) y también la participación de los partidos políticos, es importante que la deliberación continúe, pero también debo ser claro, si la reforma pierde su esencia, si la reforma pierde coherencia, seré el primer colombiano que le pedirá al Congreso de la República que no siga con su trámite, porque eso no le sirve al país”, aseveró el Presidente.



La reforma a la justicia inicialmente buscaba brindar soluciones al ciudadano de a pie, con modificaciones a la acción de tutela y la unificación de jurisprudencias de las altas cortes, sin embargo por el camino algunos de estas disposiciones se han ido perdiendo.



Esa reforma, que llegó a la Cámara de Representantes sobre su tiempo límite tuvo un trámite muy complicado en el Senado y no tiene un buen ambiente en el legislativo y en las altas cortes.



Aunque el jefe de Estado hizo un llamado a los partidos políticos y a las cortes para que “permitan enriquecerla” en los debates que quedan, el proyecto no goza de un buen ambiente.



No obstante, fue enfático en que si “el deseo está en la desnaturalización es preferible que la reforma no continúe y que seamos capaces de sincerarnos como país”, puntualizó Duque.



POLÍTICA