Duque envía sentido pésame a familias de los 50.187 muertos por covid

Este jueves el país llegó al lamentable registro de 50.187 fallecimientos a causa del coronavirus. Ante ello, el presidente Iván Duque se solidarizó con las familias que han perdido a sus seres queridos.



El mandatario aseguró que hay que "llevar en el corazón y en la conciencia a esas personas que nos han abandonado, seres queridos, amigos, compañeros, parientes, compañeros de distintas actividades que la pandemia a golpeado".



Duque afirmó que la mayor letalidad ha estado entre las personas mayores de 60 años y con comorbilidades, pero también "ha golpeado la vida de personas que se sentían saludables y no registraban ninguna comorbilidad".



De este modo, sentenció que "el reto de todos este año es rendir un homenaje de fe, un homenaje de esperanza a esas familias que han perdido a sus seres queridos. Genuinamente acompañarlos y expresarles lo que sentimos cuando pensamos en esos familiares que ya no están cerca".



El presidente además recordó que es "importante que entendamos que para el año 2021 estas cifras seguramente van a seguir aumentando".



Y agregó que por eso "tenemos que actuar todos, para evitar que el crecimiento sea exponencial y para conciliar la llegada de la vacunación, también con un comportamiento donde no nos relajemos en el uso del tapabocas, ni nos relajemos en el distanciamiento físico ni dejemos de cumplir con los protocolos de bioseguridad ni propiciemos aglomeraciones".

