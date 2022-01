El presidente de la República, Iván Duque, hizo entrega del Parque Eólico Guajira 1, ubicado en este corregimiento de Uribia, en el Caribe colombiano.



“Hoy se entrega el primer parque eólico en 17 años, en la historia de Colombia; se hace además con ese respaldo incondicional de las comunidades (indígenas), con el respaldo de ellos. Vemos cómo la inversión extranjera de todos los países, aquí presentes, ven a Colombia y a la Guajira como los lugares más atractivos” para invertir, declaró el presidente Duque.

El jefe de Estado expresó que Guajira 1 y los demás parques eólicos que se construirán en Colombia, así como las granjas solares y otras energías renovables no convencionales constituyen la revolución y transición energética que lidera su Gobierno.



“Esta revolución energética está ocurriendo en medio de una pandemia. Ni siquiera la pandemia nos quitó el foco, el norte y la ambición de hacer la revolución energética de Colombia, y eso muestra de qué estamos hechos los colombianos: tenemos esa fuerza interior que nos hace vencer la adversidad”, remarcó.



Para el mandatario, Guajira 1 es el símbolo de un país que tiene un buen viento, y “el mejor viento es que Colombia no caiga nunca en las garras del populismo y la demagogia, que quiere sembrar odios y destruir. Aquí queremos es construir, todos, con un solo propósito de nación”, puntualizó.



El complejo ‘Guajira 1’ es el primero de 16 parques eólicos que estarán ubicados en el departamento y se tiene previsto el inicio de su fase comercial durante el primer trimestre de este año.



El departamento de La Guajira ofrece velocidades del viento que representan el doble del promedio mundial. De esta forma la producción de energía limpia será constante y el Parque Eólico podrá generar 20 megavatios, que equivalen al consumo energético de 33.295 familias colombianas.



Guajira 1 se extiende en 5,5 hectáreas; posee el registro del proyecto como Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) y puede emitir Certificados de Reducción de Emisiones (CER). Además, permitirá reducir 136 toneladas de CO2 que se emiten a la atmósfera.



Este parque contó con una inversión superior a los $75 mil millones y cuenta con la participación decidida de Isagen, empresa del sector privado de generación y comercialización de energía, y que invirtió en 2021, aproximadamente $3 billones en 14 proyectos de energías renovables en todo el país. La construcción de la obra estuvo a cargo del Grupo Elecnor.



