Duque endurece su posición ante Venezuela

El presidente Iván Duque endureció este jueves su discurso contra el régimen de Nicolás Maduro y confirmó que su decisión es no enviar embajador a Caracas. Incluso reveló que en los próximos días, otros países de la región tomarían el mismo camino, lo que contribuirá, a su juicio, a aislar de manera contundente al gobierno bolivariano.

El anuncio lo hizo durante un conversatorio con Roberto Pombo, director de EL TIEMPO, con motivo de los cien días de gobierno, organizado por este diario, la Universidad del Rosario y la Fundación Hanns Seidel.



El endurecimiento de la posición se conoció cuando el director de este diario le preguntó si no se aproximaba una “ruptura colectiva de naciones con Venezuela”, ante lo que el mandatario enumeró varias sanciones multilaterales que ha habido hasta ahora contra ese país y reveló que en los próximos días se vendrán más en esa línea.



¿Podemos sumarles a las acciones a las cuales se acerca la dictadura de Maduro una ruptura colectiva de naciones con Venezuela?

Es que mire la coherencia: primero, el gobierno de mi antecesor no reconoció el último proceso electoral. Yo tampoco lo reconocí; entonces, si no reconocemos el gobierno, que es una dictadura, nosotros no podemos tener embajador. Se tiene que manejar la relación consular, la de negocios, pero hay por lo menos quince países de América Latina que no reconocieron los resultados electorales y que van a tener que tomar la decisión de no tener embajador, y eso va a ser un mensaje muy duro para la dictadura.



Por ejemplo, Brasil no reconoció los resultados y muy seguramente eso llevará a que no tenga embajador. Argentina, Perú, Chile, Paraguay, y en Centroamérica hay por lo menos tres países más, entonces yo creo que eso tiene que llevar a aislar la dictadura. Y, obviamente, esto no puede ser con sanciones al pueblo sino al dictador y su entorno más cercano. Por eso tengo la fe en que las denuncias ante la Corte Penal Internacional, con las evidencias que hay, que están sustentadas en un documento riguroso presentado por el secretario de la OEA, conlleve a que se abra un proceso y haya un juicio. Y, ahí sí, creo yo, el mensaje va a ser contundente frente a todos los que pretenden defender al dictador, porque también quedarán en esa investigación”.

Sanciones por corrupción

El Presidente, en su exposición de este jueves sobre los cien días de su mandato, dijo que pueden juzgarlo por errores y aciertos, pero que lo que él está haciendo es lo que prometió en su campaña, y lo hizo mostrando un texto de su programa.



También se refirió a casos de corrupción como el de Odebrecht, la multinacional brasilera que pagó sobornos para conseguir contratos de obras públicas.



En este sentido, Duque afirmó que se deben buscar sanciones “ejemplarizantes” para cuando ocurran estos casos. “Empresa que corrompa un funcionario no debería poder contratar nunca con el Estado”, pidió el Presidente.



El proceso de paz con el Eln fue otro de los temas que acaparó la atención del auditorio. Sobre este asunto aseguró que Colombia “no retirará” la circular roja emitida contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, jefe máximo del Eln, y quien se encuentra en Cuba, y dijo que espera que La Habana apoye las condiciones del Gobierno para avanzar en un proceso de paz con ese grupo armado ilegal.



Quiero que hablemos del tema de Cuba y los guerrilleros del Eln que están allí ejerciendo distintos tipos de funciones. Dice el gobierno cubano que ellos recibieron algunos guerrilleros a solicitud del Estado colombiano, y ahora, con el tema de la circular roja a ‘Gabino’, se ven en la obligación de entregar a esos guerrilleros que recibieron como parte de una negociación, en su calidad de país garante del proceso de paz, al lado de Noruega, y por otro lado, si no hacen nada, corren el riesgo de caer dentro de la clasificación de los Estados terroristas que están cobijando a gente que está pedida por terrorismo.



Hay mil maneras de verlo. Una de las preocupaciones es que se afecten las relaciones con Cuba, otra es el mecanismo de presionar a un grupo guerrillero que no está cumpliendo con las mínimas exigencias para participar en un diálogo a través de la presión a un gobierno. ¿Cómo podría usted dibujar un poco mejor esa película?

“(...) El caso de ‘Gabino’. Él viajó con un permiso que le otorgó el gobierno de mi antecesor hasta el 6 de agosto para un tratamiento médico. Él no era miembro del equipo negociador ni estaba avalado como tal, y el 6 de agosto terminó ese permiso. A partir de allí está en una situación de ilegalidad y por eso y por los crímenes que ha cometido, lo lógico, en el marco de la legalidad internacional, es que opere una circular roja. El mensaje que tiene que quedar claro para el Eln es que ese grupo no se puede quedar indefinidamente apostándole a la violencia. Aquí se han hecho denuncias de reclutamiento de menores en las zonas de frontera. Han secuestrado, han cometido actos de terrorismo, volado oleoductos. Si el Eln quiere perseverar en una actitud violenta frente al pueblo colombiano, lo que va a recibir siempre es una respuesta fuerte por parte de la institucionalidad, disuasiva, ofensiva y sancionatoria, pero tenemos que hablarnos con mucha claridad: este gobierno está listo si hay voluntad, pero esta tiene que ser a partir de la liberación de todos los secuestrados, ponerles fin a todos los actos criminales, o de lo contrario seguiremos obrando con toda la contundencia en el marco de la legalidad (...)



Frente a Cuba, es una decisión que deben tomar ellos. Nosotros no vamos a retirar la circular roja, y seguramente ellos (el gobierno de Cuba) no la van a hacer efectiva porque consideran que deben mantener unos márgenes de credibilidad a quienes han albergado. Eso lleva la situación casi a un punto quieto. El mensaje que yo le plantearía, con mucho respeto, al gobierno cubano –y de hecho, he tenido conversaciones con el embajador y con el presidente Díaz-Canel– es que Cuba debería colaborar; si además está obrando como facilitador o garante, debería ayudar a que la decisión de liberar todos los secuestrados y la cesación de todas las actividades criminales fuera el camino posible para crear la coherencia en una aproximación con el Estado. Esa sería la mejor tarea que ellos podrían cumplir. No estoy antagonizando ni estoy en una controversia ni una disputa con ellos. Hay una circular roja para un señor que ha cometido una serie de delitos que, después del 6 de agosto, no está bajo ningún amparo de legalidad, y ellos deben responder. Si ellos quieren contribuir a que haya coherencia para abrir un mecanismo de diálogo sobre la premisa de la liberación de los secuestrados y la suspensión de actividades criminales, bienvenido sea”.

Educación

Sobre las protestas que piden más recursos para la educación superior, manifestó que “no podemos ser antagonistas de los estudiantes”.



Recordó el esfuerzo económico que está haciendo el Gobierno Nacional, el cual se complementó con más recursos en el presupuesto de regalías, aprobado el miércoles en el Congreso. “Las obras de gobierno se tienen que juzgar en todo el horizonte de un gobierno, porque hay muchos gobernantes que empiezan con laureles y salen con latigazos, y hay otros que empiezan con latigazos y salen con laureles”, concluyó Duque.



