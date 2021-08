Los temas claves que se abordaron en la cumbre sobre biodiversidad

El presidente Iván Duque lideró este lunes en Leticia, Amazonas, la PreCOP de la Biodiversidad, un evento que reunió a diferentes líderes y representantes mundiales con el fin de establecer acciones concretas en pro de la preservación y protección de la biodiversidad del planeta.



Este encuentro, que contó autoridades mundiales en el tema, incluido el secretario general de ONU, António Guterres, se llevó a cabo de forma previa a la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15), para definir la hoja de ruta y las metas globales para proteger la biodiversidad en las próximas décadas.



Al instalar la reunión de alto nivel PreCOP Biodiversidad 2021, Duque le hizo un llamado al mundo para la movilización de recursos encaminados a la protección de la biodiversidad del planeta y estimó que se necesita movilizar US$ 100.000 millones al año y herramientas de carácter financiero que les permitan a los países cumplir con sus metas.



“Quiero hacer un llamado a la movilización de recursos. Porque es necesario que en lo que surja, de cara a nuestra COP en China, tengamos herramientas financieras que ayuden a los países en estas estrategias. El cálculo es que se requieren alrededor de 100.000 millones de dólares al año solamente para conservar y proteger muchos de los tesoros o centros de biodiversidad en el planeta”, destacó.



Duque señaló que se requieren acciones prioritarias que incluyen mecanismos de financiamiento, y sanciones e indicadores de gestión para asumir el reto de proteger los ecosistemas y enfrentar el cambio climático.



En el marco del encuentro, el jefe de Estado definió varias propuestas que serán llevadas ante a la COP15, en China, a finales de este año, de tal manera que los países puedan garantizar los recursos para proteger la biodiversidad.



Duque planteó ante los líderes y representantes mundiales reunidos en la PreCOP de Biodiversidad, acciones prioritarias que incluyen mecanismos de financiamiento, y sanciones e indicadores de gestión para asumir el reto de proteger los ecosistemas y enfrentar el cambio climático.



El mandatario colombiano dijo que “hoy el llamado que tenemos en esta PreCOP es actuar y actuar decididamente”, para definir la hoja de ruta y avanzar en la preparación de las metas globales encaminadas a proteger la biodiversidad en las próximas décadas



“Necesitamos, de igual manera, que la conciencia ambiental de proteger la biodiversidad sea asumida por los sectores público y privado con metas concretas, y eso es lo que queremos allanar en esta PreCOP, de cara a lo que queremos sea un acuerdo mundial de protección de la biodiversidad con recursos y financiamientos concretos”, agregó.



Las propuestas

Duque fue enfático en que Colombia debe asumir con inversiones públicas y privadas sus compromisos, dejó sobre la mesa importantes propuestas de carácter financiero.



“Tenemos que hacer un llamado a todos los países que han sido los mayores contaminantes para que ellos también asuman una responsabilidad de carácter económico”, expresó.



Pero no fue lo único. Planteó la necesidad de que haya alivios de deuda o canjes de compromisos a través de los organismos multilaterales de crédito para el cumplimiento de metas concretas en la protección de la biodiversidad.



“Ahí podemos lograr, con el Banco Mundial, con el BID, con la CAF, con el Banco Asiático de Desarrollo, con el Banco Africano de Desarrollo, con el FMI, herramientas e instrumentos de compensación o de alivio de deuda que puedan beneficiar a todos los países que asuman compromisos verificables de protección de biodiversidad”, dijo.



Además planteó el pago de crédito por áreas protegidas, de tal manera que los países obtengan financiamiento respaldado en la protección de las áreas expuestas a una grave afectación. Para Duque, esto debe ir asociado a la posibilidad de hacer adopción, por parte del sector privado, de especies en peligro extinción o con vulnerabilidades especiales.



“La canalización de estos recursos creemos que debe estar asociada con el fortalecimiento del Fondo Mundial del Clima", dijo



“El compromiso de Colombia es total. Todos debemos asumir el papel en el mundo de hoy: proteger al planeta de los efectos del cambio climático, lo cual es una opción moral, un camino ético y necesario”, destacó.

Por su parte el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, dijo en una charla virtual que “nos encontramos en un momento crítico, porque la biodiversidad está colapsando y nosotros somos los perdedores”.



“Como dijo el Presidente (Duque), están en riesgo de extinción la fauna silvestre, los océanos están atiborrados de desechos plásticos y todos los años destruimos 10 millones de hectáreas de bosques”, agregó



“Invito a todos los países a adquirir compromisos creíbles y adoptar acción. El mundo lo necesita”, señaló Guterres.



Por su parte, el profesor Klaus Schwab expresó que “Colombia ha sido un importantísimo aliado –especialmente usted, señor Presidente–, en nuestro trabajo”.



El fundador del Foro Económico Mundial destacó la iniciativa para sembrar 180 millones de árboles para 2022, así como la estrategia de Biodiverciudades, que impulsa el Gobierno de Colombia.



Las metas

Entre las acciones esbozadas por Duque está el denominado ‘30 por 30’, que plantea que todos los países comprometidos en la defensa de la biodiversidad extiendan, de cara al 2030, sus áreas protegidas a un promedio del 30%, y así preservar ecosistemas diversos.



Igualmente se refirió a la protección de los ecosistemas de alta montaña y en metas puntuales en siembra de árboles, recuperación de áreas deforestadas y recursos hídricos, lo mismo que avanzar, en asocio con el sector privado, en la estrategia de la siembra de un billón de árboles al 2030.



Pidió articular la gestión de plásticos de un solo uso, vital para la protección de los océanos y de cientos de miles de especies, como un compromiso de todos los países.



El Presidente también habló de la importancia de la prohibición de la pesca de tiburones y a la necesidad de contar con mecanismos de compensación para los denominados accidentes incidentales de pesca, en donde resultan afectadas otras especies.



Para Duque, “lo que no podemos es ser permisivos y permitir que la incidentalidad se convierta en costumbre. Por lo tanto, los mecanismos de compensación son más que necesarios”. Por eso urgió por un marco internacional cada vez más fortalecido de sanciones a prácticas que afecten la biodiversidad



Así mismo, planteó que -con el apoyo del Foro Económico Mundial- se fijen criterios y ranking de las biodiverciudades, donde se pueda, con métricas en transporte limpio, avanzar en la práctica de reciclar, reutilizar y reducir los impactos individuales en la huella de carbono, e impulsar la iluminación sostenible y el uso de energías renovables no convencionales, entre otros indicadores.



De otro lado, el Presidente Duque consideró clave y necesario la movilización de recursos y herramientas financieras que ayuden a acompañar a los países en las estrategias, e hizo un llamado a los países que han sido los mayores contaminantes para que asuman su responsabilidad de carácter económico.



“Proteger a nuestro planeta de los efectos del cambio climático es una opción moral, es un camino ético, es un camino necesario. Aquí no podemos seguir en debates entre negacionistas y entre quienes reconocemos los efectos del cambio climático; los efectos son reales”, agregó el mandatario nacional.

Asistentes

La PreCOP de la Biodiversidad, que se realizó en la maloca de la comunidad indígena Yussy Monilla Amena, en Leticia, contó con la participación, entre otros, de la Vicepresidente y Canciller Marta Lucía Ramírez; el Secretario General de la ONU, António Guterres, y la Secretaria Ejecutiva de la Convención sobre la Diversidad Biológica (CDB), Elizabeth Maruma Mrema.



También participaron el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso; y el de Chile, Sebastián Piñera; el Vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y el Secretario General de la OCDE, Mathias Cormann.



También se contó con el presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab; el Secretario Ejecutivo de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD), Ibrahim Thiaw, y el Director Ejecutivo de Wildlife Conservation Society, Cristián Samper.



En el segmento de videos pregrabados participaron el Presidente de la COP15 y Ministro de Ecología y Medio Ambiente de China, Huang Runqiu; el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada; el Presidente de Argentina, Alberto Fernández, y la Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), Inger Andersen.



También el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom; el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Mauricio Claver-Carone, y el Presidente del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Sergio Díaz-Granados.