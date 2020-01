Para el presidente Iván Duque “el principal desafío de nuestra época es el cambio climático”, y una de las alternativas para enfrentarlo es la de ponerle fin a la deforestación. Por eso, durante su gobierno hará esfuerzos para sembrar 180 millones de árboles. Un propósito que será uno de los aportes de Colombia para beneficio del planeta.

Al intervenir en el lanzamiento de la iniciativa ‘Champions for 1 Trillón Trees’, que se realizó este miércoles en Davos (Suiza), en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial, Duque indicó que de la meta, ya se ha logrado sembrar 24,7 millones y este año se plantarán otros 60 millones.



El Mandatario calificó como un “hito” la iniciativa que impulsa el Foro Económico Mundial, orientada a sembrar un billón de árboles en el planeta al año 2030, con apoyo de gobiernos, sector privado, emprendedores y sociedad civil.



“Si nosotros logramos que el mundo entero se sensibilice sobre la importancia de la reforestación y la siembra y protección de los ecosistemas, podremos entonces procurar un gran cambio”, sostuvo el Jefe de Estado.



“Yo creo que esta es una iniciativa importantísima y estoy muy complacido de que el Foro Económico Mundial esté liderando este esfuerzo”, afirmó Duque.



Para Duque no hay dudas. “El principal desafío de nuestra época es el cambio climático”, y nosotros solo seremos exitosos en nuestra forma de hacerle frente al cambio climático hasta que le pongamos fin a la deforestación en todo el mundo, por lo cual “Colombia considera que esta iniciativa es un hito importantísimo”.



En esta línea, Duque señaló que “si nosotros logramos que el mundo entero se sensibilice sobre la importancia de la reforestación y la siembra y protección de los ecosistemas, podremos entonces procurar un gran cambio”.



Duque recordó que Colombia posee el 50 por ciento de los páramos del mundo, en tanto que el 35 por ciento del territorio de nuestro país es amazónico y el 50 por ciento de la geografía colombiana está situada en bosques húmedos tropicales.



“Pero nosotros hemos visto que la deforestación lleva mucho tiempo en el país, y nosotros queremos hacer una diferencia con una gran meta en el mundo”, dijo el Mandatario al referirse al objetivo que se ha trazado su Gobierno en materia de reforestación, desde el inicio de su administración y a través del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022.



“Queremos sembrar 180 millones de árboles antes de agosto del 2022. Desde que me posesioné, hemos logrado sembrar 24,7 millones de árboles. Este año esperamos sembrar 60 millones más y alcanzar esta meta que nos hemos propuesto para el 2022”, precisó.



En este sentido, agregó que el propósito del Gobierno Nacional es que “todas las entidades ambientales y autoridades locales sean quienes lideren esta iniciativa”, y que la sociedad colombiana asuma este objetivo como propio.



Según el Mandatario colombiano, la siembra de 180 millones de árboles es la contribución de nuestro país al objetivo global de plantar un billón de árboles al 2030.

Duque consideró que, junto con la reforestación, es fundamental fortalecer la lucha contra la deforestación, para lo cual, en el caso de Colombia, su Gobierno ha creado la institucionalidad requerida e impulsa estrategias efectivas como la Campaña Artemisa.



“Finalmente, y no por ello menos importante, hemos decidido construir mejores instituciones, entidades para combatir la deforestación y por eso tenemos el Consejo Nacional contra la Deforestación, que fue establecido el año pasado”, dijo.

Agregó que “también lanzamos la Campaña Artemisa, que tiene como fin combatir a aquellos delincuentes y criminales que están destruyendo la Amazonía o que están comerciando con madera de manera ilegal”.



El Mandatario dijo que está convencido de que si se combina el esfuerzo de sembrar árboles y sensibilizar a la sociedad en torno a la reforestación, y “si combatimos la delincuencia y criminalidad que rodea muchísimos ecosistemas del mundo, nosotros lograremos podremos ser más efectivos”.



“Entonces yo creo que esta iniciativa es una iniciativa importantísima, y estoy muy complacido de que el Foro Económico Mundial esté liderando este esfuerzo”, con participación de los gobiernos y del sector privado a nivel global.



En el acto de lanzamiento de la plataforma ‘Champions for 1 Trillón Trees’ , el Presidente Duque estuvo acompañado por el empresario estadounidense Marc Benioff, director ejecutivo de la empresa de informática Salesforce; la antropóloga británica Jane Goodall; Dominic Kailash Nath Waughray, directivo del WEF; el místico de la India Sadhguru, y la activista ambiental africana Hindou Oumarou Ibrahim.

