'El virus no se va a ir después de la cuarentena': presidente Duque

El presidente Iván Duque dijo este sábado a través de Facebook live que después de la cuarentena en la que estamos "no vamos a volver al país de hace un mes, dos o tres meses"



Enfatizó en que "claramente estamos hablando de una situación que es muy delicada y muy compleja para el mundo y para el país, porque el virus no se va a ir después de la cuarentena, como no se ha ido de ningún país después de las medidas que se han tomado"

Por eso dijo que este no es un tema ni de uno, ni de dos ni de tres meses, sino que es difícil determinar cuánto va a durar.



Destacó que mientras surge una vacuna hay que adaptarse como sociedad y tomar todas las medidas de precaución que se han establecido para proteger la vida, la salud y la resiliencia social.



Por eso dijo que la cuarentena se hizo fue para bajarle velocidad a la pandemia.

Sobre los venezolanos que están en Colombia, el mandatario dijo que nos se les puede tratar de manera despectiva, como si no fueran personas que no participaran de la sociedad.



Dijo que a pesar de este momento tan difícil que estamos viviendo, se encuentran mecanismos para tener el alimento.



“Aquí no podemos caer ni en la xenofobia, ni en la estigmatización, ni mucho menos en tratar de desdeñar de un sector que también está siendo víctima”, enfatizó el jefe de Estado.

Y a renglón seguido destacó que incluso en medio de todas las dificultades "no hemos dejado de pensar en ellos y de buscar soluciones".



