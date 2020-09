Duque dijo que no se venderán los activos, pero habló de sustitución

El presidente Iván Duque, al intervenir este martes en el congreso de Analdex, aseguró que no es cierto que el Gobierno quiera vender todos los activos del Estado, como lo aseguran varios sectores, aunque no descartó la posibilidad de hacer ”sustituciones” de algunos de ellos.

“Muchas personas dicen que se van a vender todos los activos; no, aquí no estamos pensando en hacer cosas a la topa tolondra, ni hacer cosas que afecten capacidad nuestra de generar riqueza”, destacó el jefe de Estado.



“Lo cierto es que en Colombia se pueden dar de manera inteligente y con precisión sustitución de activos. ¿Por qué? Porque este país tenemos que seguirlo conectando. Esta país necesita más vías terciarias, más acueductos, electrificación, bienes públicos que son también habilitadores de crecimiento”, dijo el mandatario

De todas maneras, el mandatario aseguró que se necesita que en el país la forma como se conciben las estructuras fiscales no tengan sesgo antiempresarial. "Lo que hemos visto a lo largo de los últimos 25 años son constantes reformas de carácter tributario, lo grave no es que las tengamos sino que históricamente siempre han sido antiempresariales“, resaltó.



"Y la pregunta de la reactivación es muy importante porque la pandemia no se ha ido, ni se va a ir. Y yo creo que todos tenemos que asumir que vamos a estar con el virus un tiempo más largo del que todos quisiéramos", recordó el mandatario.



Sobre el tema comercial, el jefe de Estado dijo que por cuenta de la pandemia no solo las exportaciones colombianas se han caído, sino las del mundo. "El comercio internacional ha tenido su peor caída desde que se registran cifras de comercio exterior. Y hemos visto la afectación de los términos de intercambio, y hemos visto la afectación de la demanda agregada mundial, y hemos visto que las economías han tenido sus peores golpes", dijo.



Por eso Duque señaló que lo que viene es el proceso de reactivaciòn y para ello "hay que retornar a la actividad productiva de manera segura".



"De ahí necesitamos que la micro, pequeña y mediana y gran empresa, todo opere, porque por más que nosotros hagamos el mayor esfuerzo como Gobierno Nacional y que lo hagan los gobernadores y los alcaldes, pues nosotros nunca vamos a tener todo el personal para estar tocando la puerta en cada local y ver si están cumpliendo el aforo, si están llevando la distancia, si están usando el tapabocas. Ahí se necesita, también, esa responsabilidad de quién es gestor empresarial", dijo.



También mencionó varios de los proyectos que el Gobierno tiene previstos para los próximos dos como motor para la reactivación. "Estamos poniendo en marcha una inversión de cerca de 2 billones de pesos en vías terciarias, estamos también haciendo una inversión gigantesca, casi 5 billones de pesos, en las zonas rurales que se conocen como territorios Pdet. Y adicionalmente a eso estamos anticipando recursos de regalías", dijo.



