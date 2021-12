El presidente Iván Duque, al participar en la tarde de este martes en el VI Encuentro del Foro Intergremial de Antioquia, lamentó el asesinato de dos policías en un atentado registrado en Cúcuta, pero también fue contundente al señalar que con "la Fuerza Pública y con la Policía Nacional no se hace politiquería".



El mandatario agregó que "con la Fuerza Púbica y la Policía Nacional no se juega porque ellos protegen a los colombianos".

Duque aseguró, sin mencionar a nadie en particular, que "pretender hacer politiquerìa con quienes defienden a Colombia es la forma más vil de pretender aspirar a cualquier cargo de elección popular".



La declaración del jefe de Estado recibió el fuerte aplauso de los asistentes al evento en Medellín.



Pero estas no fueron las únicas pullas de Duque. También dijo, sin referirse a alguien en particular que "mucho cuidado con los que quieren hacer democracia promoviendo el odio de clases y promoviendo la fractura entre empleadores y empleados".



El mandatario dijo que había que la libertad económica no se negocia ni que está abierta al capricho de los gobernantes, ni la puede poner en juego nadie.



Dijo que así como la libertad e expresión o la libertad de prensa "no es una concesión de los gobernantes", sino que todo los contrario, "es un principio al cual estamos sometidos los gobernantes en cualquier lugar del planeta".



Pero también aseguró que "aquí no estamos para mezquindades ni pequeñeces, primero está Colombia, aquí no estamos para quedarnos en rencillas de momento o tratar de incubar odios para tratar de cabalgar en aspiraciones embrionarias de futuro".



El caso de Hidroituango, un siniestro

El mandatario igualmente se refirió al caso de Hidroituango y dijo que la razón por la que se logró sacar adelante fue porque se trabajó en equipo y señaló que esa obra no es solo un proyecto de Antioquia, sino un anhelo de un país.



Duque agradeció el papel del contralor General y de los aseguradores, y recordó que él lo dijo en la inauguración de Pacífico II: "ahí hay un siniestro y deben pagar las aseguradoras".

​

"El hecho de haber logrado ese pago, como lo dijo el comunicado de Mapfre fue responder ante un siniestro", dijo.