Ninguno de los ternados para fiscal ad hoc está inhabilitado: Duque

El presidente Iván Duque, en entrevista con RCN en Rionegro, Antioquia, hizo claridad sobre la terna que presentó el martes a la Corte Suprema de Justicia para elegir un fiscal ad hoc para la investigación por el escándalo de Odebrecht. Dijo que no es cierto que tengan inhabilidades los candidatos que presentó.

“La figura de un fiscal ad hoc es una figura exótica, es una figura que no tiene una reglamentación jurídica, no se trata de un cargo público, se trata de un encargo de responsabilidades sobre la base de los impedimentos que han expresado tanto el fiscal como la vicefiscal”, dijo el jefe de Estado.



Aseguró que por lo tanto cuando se examina la Constitución Nacional se aprecia que para ejercer el cargo de Fiscal se necesitan los mismos requisitos que para ser magistrado de la Corte Suprema. “Dado que no hay ninguna reglamentación no existe ninguna inhabilidad para el ejercicio de ese encargo, porque además no es remunerado”, explicó Duque.

El mandatario destacó las hojas de vida de sus ternados, Margarita Cabello, Clara María González y Leonardo Espinosa, y dijo que tienen grandes capacidades.



Para el Presidente, Cabello, magistrada de la Corte Suprema, no tiene ninguna inhabilidad, porque a ella no le están eligiendo a un cargo donde tenga remuneración o un beneficio personal. Dijo que ella lo que va recibir, según la propia solicitud de la Corte, es la posibilidad de ser elegida como fiscal ad hoc en tres procesos que ya fueron descritos.



Aseguró que lo mismo ocurre con Clara María González. Dijo que si ella debe dedicarle mayor tiempo, por supuesto, tendrá que tomar las mejores decisiones con total independencia y lo mismo en el caso de Espinosa. Para el Presidente, lo que importa aquí es la celeridad con la que avancen las investigaciones.



Para Duque, dado que no está reglamentado el cargo, que se están cumpliendo los requisitos y que el fiscal general es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna enviada por el Presidente y si hay una inhabilidad del fiscal y de la vicefiscal, "la responsabilidad recae en la Corte, no hay nada que impida que un miembro de Corte puedo hacer parte de la terna y ser escogido para esa responsabilidad".



