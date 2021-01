'Seguiremos solicitando la extradición de jefes del Eln': Duque

Tras dos años del atentado terrorista a la Escuela de Cadetes de Policía General Santander, ocurrido el 17 de enero de 2019, que dejó 22 víctimas mortales, el presidente Iván Duque anunció este sábado que su Gobierno seguirá solicitando la extradición de los jefes del Eln, miembros del Comando Central (Coce) del Eln.



(Puede leer: 'Vamos a dar con los bandidos que amenazaron al niño Vera': Duque)

“No vamos a dejar de buscar a esos responsables, y seguiremos solicitando la extradición de quienes, cobardemente, conocieron de semejante acto criminal y pretendieron después escurrir el bulto”, precisó el jefe de Estado, al término de la jornada de reactivación, del ‘Compromiso por Colombia, que lideró este sábado en Quibdó (Chocó).



Duque subrayó que “las autoridades ya tienen las órdenes de captura, ya hay circulares rojas, y Colombia no cesará en la búsqueda de esos responsables”.



De acuerdo con el mandatario, “nosotros somos un Estado de Derecho, y esos crímenes no pueden ser minimizados con supuestos argumentos de lucha política, porque ninguna ideología, ninguna causa política, puede justificar un hecho como el que hace dos años enlutó a Colombia”.



(Le puede interesar: Revocatorias de López y Quintero iniciarán trámite el 25 de enero)



“Que quede claro que eso se llama terrorismo, y que quien patrocine, quien auspicie esa actividad, quien la perpetre, merece toda la sanción”, sostuvo, al enviar sus condolencias a las familias de los jóvenes víctimas del atentado terrorista.

Que quede claro que eso se llama terrorismo, y que quien patrocine, quien auspicie esa actividad, quien la perpetre, merece toda la sanción FACEBOOK

TWITTER

Así mismo, reiteró que “nosotros somos claros en que el Eln fue el responsable de ese crimen”, y dijo que “los autores materiales fueron capturados, algunos de ellos, y hemos sido también claros en denunciar a ese Coce del Eln, a ese Comando Central”.



(Lo invitamos a leer: ¿Qué se puede hacer y qué no en la nueva extensión del aislamiento?)



"Todos sus integrantes conocieron de esos hechos, todos sus integrantes patrocinaron esos hechos, todos sus integrantes sabían a sangre fría lo que iban a intentar”, sentenció.



“Por eso, no vamos a dejar de pedir su extradición y no vamos a dejar de acompañar a la justicia para que se apliquen las penas drásticas que corresponden a esas conductas”, recalcó y puntualizó que “no vamos a retroceder un milímetro en esa aspiración para que se haga justicia”.



(En otras noticias: Duque: 'El plan de vacunación es público, ahí están los criterios')



En la actualidad, hay 13 personas capturadas vinculadas al proceso penal por el atentado en la Escuela de Cadetes.

POLÍTICA

Síganos en @PoliticaET