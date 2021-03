'Nos reunimos para hablar de la protección de excombatientes': Duque

El presidente Iván Duque anunció este viernes que hace dos días tuvo una importante reunión con los dirigentes del partido Comunes, entre ellos Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, y con personas en reincorporación .



"Hace dos días tuvimos una reunión muy importante que fue convocada por la Oficina de Observación de Naciones Unidas en nuestro país", dijo Duque.



En la reunión también asistió el comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, el consejero para la Estabilización, Emilio Archila, la jefe de Gabinete y María Paula Correa.



"Nos reunimos con la idea de acelerar y mostrar los avances en distintos frentes de titulación, en las obras PDET, y hablar de manera muy particular de las intervenciones que se están haciendo para llevar la agricultura por contrato a distintos lugares del país (...) pero ciertamente para abordar los temas de protección de las personas en proceso de reincorporación", señaló el mandatario.



El Jefe de Estado señaló que ese tipo de diálogos constructivos se da en medio de la necesidad del país de enfrentar las organizaciones criminales que atentan contra líderes sociales y personas en proceso de reincorporación.



Por su parte, el consejero Archila señaló que el presidente le reiteró su compromiso con la reincorporación para que sea exitoso y con garantizar que la participación en política se pueda seguir dando.



"Les dijo que vamos a cambiar el país que Colombia debió haber abordado hace décadas con o sin acuerdos", agregó.

El encuentro se da luego de dos cartas, una emitida por Londoño, y otra por el expresidente Juan Manuel Santos, quienes le pedían una reunión con el líder de Comunes, partido político surgido luego del Acuerdo de Paz con las Farc.



"Usted me pide en su carta que nos reunamos con el presidente Duque. Sería lo ideal, pero no me hago muchas ilusiones. Espero estar equivocado. Siempre he creído que cuando las circunstancias y la patria lo demanden, todos debemos dejar a un lado nuestras diferencias, prejuicios, posiciones partidistas y demás sentimientos que alimentan la polarización, para trabajar juntos por objetivos superiores. Es lo responsable. La paz es, sin duda, uno de esos objetivos. Así lo he repetido en sendas ocasiones. No tengo entonces problema alguno en tener esa reunión con el presidente. Lo haré con gusto", advirtió en la misiva el exmandatario Santos.



Finalmente, aunque él no asistió, sí se efectuó la reunión entre el Presidente y Londoño.



